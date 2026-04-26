Росія повинна негайно та беззастережно повернути Запорізьку атомну електростанцію Україні, а також гарантувати її безпечне функціонування відповідно до міжнародних стандартів.

Про це під час спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН із нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Заява Мельника щодо ЗАЕС: що відомо

Під час своєї промови дипломат зазначив, що Чорнобильський майданчик не був єдиним ядерним об’єктом, захопленим Росією.

Він наголосив, що вперше в історії одна держава незаконно окупувала діючу атомну електростанцію, застосувавши збройну силу. Йдеться про Запорізьку АЕС – найбільшу атомну електростанцію Європи.

— Цей ядерний шантаж, це ядерне жахіття має закінчитися. Росія повинна негайно та беззастережно повернути станцію Україні та гарантувати її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ. Держави-члени ООН повинні перестати відводити погляд і нарешті запровадити скоординовані санкції проти російської ядерної енергетичної галузі, – наголосив Андрій Мельник.

Мельник нагадав, що російські війська захопили станцію 1 березня 2022 року.

ЗАЕС досі перебуває під окупацією.

За його словами, ЗАЕС використовується Росією як заручник та інструмент тиску не лише проти України, а й проти всієї міжнародної спільноти.

Нагадаємо, 14 квітня на Запорізькій атомній електростанції стався 13-й від початку російської окупації блекаут.

Станція повністю втратила зовнішнє живлення внаслідок відключення останньої зовнішньої лінії електропередачі Феросплавна-1.

Тоді у МАГАТЕ наголошували, що подібні відключення становлять серйозну загрозу ядерній безпеці.

