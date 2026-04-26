Російська атака на Дніпропетровську область зачепила чотири райони області. Унаслідок обстрілу на Дніпропетровщині виникли пожежі, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область 26 квітня: що відомо

Олександр Ганжа зазначив, що атака на Дніпропетровську область була здійснена за допомогою безпілотників та артилерії.

Зараз дивляться

Він уточнив, що одна людина загинула і ще четверо – постраждали.

За його словами, у Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об’єкту інфраструктури.

Водночас у Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Були пошкоджені приватні оселі та авто. Саме там і загинула людина.

Також атака РФ на Дніпропетровську область зачепила Синельниківщину. Там росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах.

– Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей, – йдеться у повідомленні.

Ганжа зауважив, що у Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі й понівечена інфраструктура.

Нагадаємо, 25 квітня російські війська неодноразово обстріляли Дніпро. Вдень вони поцілили у той самий житловий квартал, що й напередодні уночі.



Фото: Олександр Ганжа

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.