Кубок африканських націй-2023: все, що треба знати про турнір і де дивитися

Кубок африканських націй-2023 (Кубок Африки) стартував 13 січня у Кот-д’Івуарі та триватиме до 11 лютого 2024 року. Матчі грають на шести стадіонах у п’яти містах країни.

До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу.

Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

Факти ICTV розповідають основну інформацію про турнір, а також, де дивитися, шанси команд та перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.

За аналогією з футбольним Євро або Кубком Азії жереб розвів 24 команди на шість груп по чотири учасники у кожній.

Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, яка 26 разів змагалася у фінальній частині за трофей. А ось для збірної Тунісу це буде 16-й поспіль виступ на Кубку африканських націй.

