Кубок африканських націй-2023: все, що треба знати про турнір і де дивитися
Кубок африканських націй-2023 (Кубок Африки) стартував 13 січня у Кот-д’Івуарі та триватиме до 11 лютого 2024 року. Матчі грають на шести стадіонах у п’яти містах країни.
До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу.
Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.
Факти ICTV розповідають основну інформацію про турнір, а також, де дивитися, шанси команд та перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.
Склади груп на Кубку африканських націй
За аналогією з футбольним Євро або Кубком Азії жереб розвів 24 команди на шість груп по чотири учасники у кожній.
Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, яка 26 разів змагалася у фінальній частині за трофей. А ось для збірної Тунісу це буде 16-й поспіль виступ на Кубку африканських націй.
- Група A: Кот-д’Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея та Гвінея-Бісау;
- Група B: Єгипет, Гана, Кабо-Верде та Мозамбік;
- Група C: Сенегал, Камерун, Гвінея та Гамбія;
- Група D: Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія та Ангола;
- Група E: Туніс, Малі, Південна Африка та Намібія;
- Група F: Марокко, ДР Конго, Замбія та Танзанія.
24 of Africa’s finest, gathering ahead of the big day. #TotalEnergiesAFCON2023. pic.twitter.com/wNOX4R6n9o
— CAF (@CAF_Online) January 12, 2024
Розклад турніру та ключові дати
У матчі-відкриття збірна Кот-д’Івуару обіграла Гвінею-Бісау з рахунком 2:0 на стадіоні Олімпік Алассан Уаттара в Абіджані 13 січня.
Загалом 16 команд вийшли до стадії плейоф, де до переможців і команд, що зайняли другі місця у кожній з груп, приєдналися чотири найкращі команди, що посіли треті місця.
Груповий етап завершився 24 січня, а за три дні розпочалася стадія плейоф. Матчі 1/4 фіналу заплановані на 2-3 лютого, а фіналісти визначаться 6-7 лютого. Фінал відбудеться 11 лютого, а днем раніше розіграють бронзові медалі турніру.
- Груповий етап – 12-25 січня;
- 1/8 фіналу – 28-31 січня;
- 1/4 фіналу – 2-3 лютого;
- Півфінали – 7 лютого;
- Матч за третє місце – 10 лютого;
- Фінал – 11 лютого.
Фаворити Кубка африканських націй
Півфіналістів чемпіонату світу-2022 збірну Марокко називають явними фаворитами турніру. Крім того, переможці турніру 1976 року посідають найвищу сходинку у рейтингу ФІФА (13 місце) серед усіх команд учасниць.
Головні фаворити за версією букмекерів:
- Марокко – 3.25;
- Кот-д’Івуар – 4.00;
- Нігерія – 4.00;
- Малі – 12.80;
- ДР Конго – 15.40.
Де дивитися Кубок африканських націй-2023
В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Івуарі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.
У Великій Британії їх показуватимуть телеканали Sky та BBC. Офіційний сайт Африканської конфедерації футболу (КАФ) зазначив, що права для показу матчів у Польщі також належать MEGOGO.
Головні зірки турніру
Африканські збірні мають чимале представництво у топчемпіонатах Європи. Лише англійська Прем’єр-ліга делегувала на турнір 31 футболіста.
Найбільшою зіркою турніру вважається форвард Ліверпуля Мохамед Салах, якого тренер мерсисайдців Юрген Клопп назвав “одним із найкращих гравців в історії”. Однією з найяскравіших зірок турніру також є ексфорвард червоних, сенегалець Садіо Мане, який зараз грає за Аль-Наср.
Нігерійського гравця Наполі Віктора Осімхена називають одним із найперспективніших гравців африканського континенту. До топзірок також варто віднести двох марроканців: захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі та голкіпера Аль-Хіляля Ясіна Буну.
Розмір призового фонду турніру
Призові для переможців Кубка африканських націй-2023 збільшать на 40%. Чемпіони турніру у Кот-д’Івуарі отримають $7 млн.
Команда, яка посяде друге місце, отримає $4 млн. Команди, які програють у півфіналах зароблять по $2,5 млн, а чотири чвертьфіналісти – по $1,3 млн.