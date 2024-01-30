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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кубок африканських націй-2023: все, що треба знати про турнір і де дивитися

Мохамед Салах за збірну Єгипту
Фото: Getty Images

Кубок африканських націй-2023 (Кубок Африки) стартував 13 січня у Кот-д’Івуарі та триватиме до 11 лютого 2024 року. Матчі грають на шести стадіонах у п’яти містах країни.

До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу.

Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

Зараз дивляться

Факти ICTV розповідають основну інформацію про турнір, а також, де дивитися, шанси команд та перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.

Склади груп на Кубку африканських націй

За аналогією з футбольним Євро або Кубком Азії жереб розвів 24 команди на шість груп по чотири учасники у кожній.

Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, яка 26 разів змагалася у фінальній частині за трофей. А ось для збірної Тунісу це буде 16-й поспіль виступ на Кубку африканських націй.

  • Група A: Кот-д’Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея та Гвінея-Бісау;
  • Група B: Єгипет, Гана, Кабо-Верде та Мозамбік;
  • Група C: Сенегал, Камерун, Гвінея та Гамбія;
  • Група D: Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія та Ангола;
  • Група E: Туніс, Малі, Південна Африка та Намібія;
  • Група F: Марокко, ДР Конго, Замбія та Танзанія.

Розклад турніру та ключові дати

У матчі-відкриття збірна Кот-д’Івуару обіграла Гвінею-Бісау з рахунком 2:0 на стадіоні Олімпік Алассан Уаттара в Абіджані 13 січня.

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Загалом 16 команд вийшли до стадії плейоф, де до переможців і команд, що зайняли другі місця у кожній з груп, приєдналися чотири найкращі команди, що посіли треті місця.

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Груповий етап завершився 24 січня, а за три дні розпочалася стадія плейоф. Матчі 1/4 фіналу заплановані на 2-3 лютого, а фіналісти визначаться 6-7 лютого. Фінал відбудеться 11 лютого, а днем раніше розіграють бронзові медалі турніру.

  • Груповий етап – 12-25 січня;
  • 1/8 фіналу – 28-31 січня;
  • 1/4 фіналу – 2-3 лютого;
  • Півфінали – 7 лютого;
  • Матч за третє місце – 10 лютого;
  • Фінал – 11 лютого.

Фаворити Кубка африканських націй

Півфіналістів чемпіонату світу-2022 збірну Марокко називають явними фаворитами турніру. Крім того, переможці турніру 1976 року посідають найвищу сходинку у рейтингу ФІФА (13 місце) серед усіх команд учасниць.

Головні фаворити за версією букмекерів:

  • Марокко – 3.25;
  • Кот-д’Івуар – 4.00;
  • Нігерія – 4.00;
  • Малі – 12.80;
  • ДР Конго – 15.40.

Де дивитися Кубок африканських націй-2023

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Івуарі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

У Великій Британії їх показуватимуть телеканали Sky та BBC. Офіційний сайт Африканської конфедерації футболу (КАФ) зазначив, що права для показу матчів у Польщі також належать MEGOGO.

Головні зірки турніру

Африканські збірні мають чимале представництво у топчемпіонатах Європи. Лише англійська Прем’єр-ліга делегувала на турнір 31 футболіста.

Найбільшою зіркою турніру вважається форвард Ліверпуля Мохамед Салах, якого тренер мерсисайдців Юрген Клопп назвав “одним із найкращих гравців в історії”. Однією з найяскравіших зірок турніру також є ексфорвард червоних, сенегалець Садіо Мане, який зараз грає за Аль-Наср.

Віктор Осімхен

Віктор Осімхен під час виступів за італійський Наполі. Фото: Depositphotos

Нігерійського гравця Наполі Віктора Осімхена називають одним із найперспективніших гравців африканського континенту. До топзірок також варто віднести двох марроканців: захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі та голкіпера Аль-Хіляля Ясіна Буну.

Розмір призового фонду турніру

Призові для переможців Кубка африканських націй-2023 збільшать на 40%. Чемпіони турніру у Кот-д’Івуарі отримають $7 млн.

Команда, яка посяде друге місце, отримає $4 млн. Команди, які програють у півфіналах зароблять по $2,5 млн, а чотири чвертьфіналісти – по $1,3 млн.

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Сон Хин Мін

Кубок Африки, Футбол
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