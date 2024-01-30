Кубок африканських націй-2023: все, що треба знати про турнір і де дивитися

Кубок африканських націй-2023 (Кубок Африки) стартував 13 січня у Кот-д’Івуарі та триватиме до 11 лютого 2024 року. Матчі грають на шести стадіонах у п’яти містах країни.

До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу.

Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

Зараз дивляться

Факти ICTV розповідають основну інформацію про турнір, а також, де дивитися, шанси команд та перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.

Склади груп на Кубку африканських націй

За аналогією з футбольним Євро або Кубком Азії жереб розвів 24 команди на шість груп по чотири учасники у кожній.

Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, яка 26 разів змагалася у фінальній частині за трофей. А ось для збірної Тунісу це буде 16-й поспіль виступ на Кубку африканських націй.

Група A : Кот-д’Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея та Гвінея-Бісау;

: Кот-д’Івуар, Нігерія, Екваторіальна Гвінея та Гвінея-Бісау; Група B : Єгипет, Гана, Кабо-Верде та Мозамбік;

: Єгипет, Гана, Кабо-Верде та Мозамбік; Група C : Сенегал, Камерун, Гвінея та Гамбія;

: Сенегал, Камерун, Гвінея та Гамбія; Група D : Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія та Ангола;

: Алжир, Буркіна-Фасо, Мавританія та Ангола; Група E : Туніс, Малі, Південна Африка та Намібія;

: Туніс, Малі, Південна Африка та Намібія; Група F: Марокко, ДР Конго, Замбія та Танзанія.

24 of Africa’s finest, gathering ahead of the big day. #TotalEnergiesAFCON2023. pic.twitter.com/wNOX4R6n9o — CAF (@CAF_Online) January 12, 2024

Розклад турніру та ключові дати

У матчі-відкриття збірна Кот-д’Івуару обіграла Гвінею-Бісау з рахунком 2:0 на стадіоні Олімпік Алассан Уаттара в Абіджані 13 січня.

Загалом 16 команд вийшли до стадії плейоф, де до переможців і команд, що зайняли другі місця у кожній з груп, приєдналися чотири найкращі команди, що посіли треті місця.

Груповий етап завершився 24 січня, а за три дні розпочалася стадія плейоф. Матчі 1/4 фіналу заплановані на 2-3 лютого, а фіналісти визначаться 6-7 лютого. Фінал відбудеться 11 лютого, а днем раніше розіграють бронзові медалі турніру.

Груповий етап – 12-25 січня;

1/8 фіналу – 28-31 січня;

1/4 фіналу – 2-3 лютого;

Півфінали – 7 лютого;

Матч за третє місце – 10 лютого;

Фінал – 11 лютого.

Фаворити Кубка африканських націй

Півфіналістів чемпіонату світу-2022 збірну Марокко називають явними фаворитами турніру. Крім того, переможці турніру 1976 року посідають найвищу сходинку у рейтингу ФІФА (13 місце) серед усіх команд учасниць.

Головні фаворити за версією букмекерів:

Марокко – 3.25;

Кот-д’Івуар – 4.00;

Нігерія – 4.00;

Малі – 12.80;

ДР Конго – 15.40.

Де дивитися Кубок африканських націй-2023

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Івуарі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

У Великій Британії їх показуватимуть телеканали Sky та BBC. Офіційний сайт Африканської конфедерації футболу (КАФ) зазначив, що права для показу матчів у Польщі також належать MEGOGO.

Головні зірки турніру

Африканські збірні мають чимале представництво у топчемпіонатах Європи. Лише англійська Прем’єр-ліга делегувала на турнір 31 футболіста.

Найбільшою зіркою турніру вважається форвард Ліверпуля Мохамед Салах, якого тренер мерсисайдців Юрген Клопп назвав “одним із найкращих гравців в історії”. Однією з найяскравіших зірок турніру також є ексфорвард червоних, сенегалець Садіо Мане, який зараз грає за Аль-Наср.

Нігерійського гравця Наполі Віктора Осімхена називають одним із найперспективніших гравців африканського континенту. До топзірок також варто віднести двох марроканців: захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі та голкіпера Аль-Хіляля Ясіна Буну.

Розмір призового фонду турніру

Призові для переможців Кубка африканських націй-2023 збільшать на 40%. Чемпіони турніру у Кот-д’Івуарі отримають $7 млн.

Команда, яка посяде друге місце, отримає $4 млн. Команди, які програють у півфіналах зароблять по $2,5 млн, а чотири чвертьфіналісти – по $1,3 млн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.