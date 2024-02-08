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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Фігуристка Валієва переконувала CAS, що допінг у її організм потрапив через десерт від дідуся

Каміла Валієва
Фото: Getty Images

Російська фігуристка Каміла Валієва намагалася переконати Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні у тому, що допінг у її організм потрапив через полуничний десерт, який вона з’їла у дідуся.

Про це йдеться у звіті CAS за підсумками справи проти атлетки з Росії, яку було визнаною винною у вживанні допінгу.

Суд навів пояснення фігуристки, як у її організм потрапив заборонений препарат триметазидин, що засвідчив допінг-тест.

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— У своїх заявах спортсменка стверджувала, що заборонена речовина потрапила до її тіла через вживання зараженої їжі незадовго перед чемпіонатом Росії, тобто через споживання полуничного десерту, приготованого її дідусем на обробній дошці, яку він використовував для подрібнення медичних препаратів із вмістом триметазидину, — йдеться у тексті.

Втім, у Спортивному арбітражному суді не повірили таким поясненням Валієвої, оскільки вони не були підтвердженні жодними конкретними доказами.

Також спортсменка не змогла довести, що не вчиняла порушення антидопінгових правил умисно, як і не надала доказів наявності у неї дідуся.

Дискваліфікація Валієвої

29 січня CAS на чотири роки дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву за порушення антидопінгових правил.

Валієва здала позитивний допінг-тест наприкінці 2021 року, але її допустили до командних і особистих змагань Олімпіади-2022 з фігурного катання через “захищений статус”, оскільки на момент тестування їй було 15 років.

Після рішення CAS Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно позбавив команду ОКР золотої медалі зимової Олімпіади-2022 у Пекіні у командному турнірі з фігурного катання.

Однак анулювали бали лише Валієвої, тому росіяни опустилися на третє місце. Через це Канада, яка фінішувала четвертою, збирається оскаржувати це рішення.

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Каміла Валієва

CAS, Росія, Фігурне катання
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