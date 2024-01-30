Росіян остаточно позбавили золота Олімпіади у фігурному катанні після бану Валієвої

Команду ОКР офіційно позбавили золотої медалі зимової Олімпіади-2022 у Пекіні у командному турнірі з фігурного катання.

Відповідне рішення затвердив Міжнародний союз ковзанярів (ISU) після постанови CAS щодо справи російської фігуристки Каміли Валієвої, яку на чотири роки дискваліфікували за допінг.

У вердикті ISU зазначається, що результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання анульовані. Таким чином, новими олімпійськими чемпіонами стала команда США, а срібним призером – Японія.

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Щодо бронзи, то навіть з анульованими результатами Валієвої збірній Олімпійського комітету Росії вдалося зачепитися за третє місце. На одне очко вони випередили Канаду.

— Ми надзвичайно пишаємося нашими олімпійськими чемпіонами 2022 року – Натаном Ченом, Вінсентом Чжоу, Карен Чен, Алексою Кнірім, Брендоном Фрейзером, Медісон Чок, Еваном Бейтсом, Медісон Габбелл, Закарі Донох’ю – за їхню досконалість на льоду та поза ним, – йдеться у повідомленні Американської федерації фігурного катання на ковзанах.

Окрім позбавлення олімпійського золота, ISU затвердив й інші санкції проти Каміли Валієвої.

Фігуристку позбавили усіх нагород після дискваліфікації та рішення CAS. Зокрема, йдеться про золото Євро-2021 з фігурного катання, яке дісталося іншій росіянці Анні Щербаковій.

Дискваліфікація Каміли Валієвої

29 січня CAS на чотири роки дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву за порушення антидопінгових правил. У вердикті зазначалося, що Валієва порушила антидопінгові правила перед Іграми-2022.

Під час зимової Олімпіади-2022 росіяни традиційно потрапили у гучний допінговий скандал. Після командного турніру, на якому команда ОКР посіла перше місце, організатори вирішили відкласти церемонію нагородження.

Згодом стало відомо, що це пов’язано з виявленим допінгом у лідерки їхньої команди Валієвої. Вона здала текст до змагань у Китаї, але його пізніше перевірили через спалах коронавірусу у лабораторії у Стокгольмі.

Ще під час Олімпійських ігор говорили, що у команди ОКР можуть відібрати золоті медалі.

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