Росіян остаточно позбавили золота Олімпіади у фігурному катанні після бану Валієвої
Команду ОКР офіційно позбавили золотої медалі зимової Олімпіади-2022 у Пекіні у командному турнірі з фігурного катання.
Відповідне рішення затвердив Міжнародний союз ковзанярів (ISU) після постанови CAS щодо справи російської фігуристки Каміли Валієвої, яку на чотири роки дискваліфікували за допінг.
У вердикті ISU зазначається, що результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання анульовані. Таким чином, новими олімпійськими чемпіонами стала команда США, а срібним призером – Японія.
Щодо бронзи, то навіть з анульованими результатами Валієвої збірній Олімпійського комітету Росії вдалося зачепитися за третє місце. На одне очко вони випередили Канаду.
— Ми надзвичайно пишаємося нашими олімпійськими чемпіонами 2022 року – Натаном Ченом, Вінсентом Чжоу, Карен Чен, Алексою Кнірім, Брендоном Фрейзером, Медісон Чок, Еваном Бейтсом, Медісон Габбелл, Закарі Донох’ю – за їхню досконалість на льоду та поза ним, – йдеться у повідомленні Американської федерації фігурного катання на ковзанах.
Окрім позбавлення олімпійського золота, ISU затвердив й інші санкції проти Каміли Валієвої.
Фігуристку позбавили усіх нагород після дискваліфікації та рішення CAS. Зокрема, йдеться про золото Євро-2021 з фігурного катання, яке дісталося іншій росіянці Анні Щербаковій.
Дискваліфікація Каміли Валієвої
29 січня CAS на чотири роки дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву за порушення антидопінгових правил. У вердикті зазначалося, що Валієва порушила антидопінгові правила перед Іграми-2022.
Під час зимової Олімпіади-2022 росіяни традиційно потрапили у гучний допінговий скандал. Після командного турніру, на якому команда ОКР посіла перше місце, організатори вирішили відкласти церемонію нагородження.
Згодом стало відомо, що це пов’язано з виявленим допінгом у лідерки їхньої команди Валієвої. Вона здала текст до змагань у Китаї, але його пізніше перевірили через спалах коронавірусу у лабораторії у Стокгольмі.
Ще під час Олімпійських ігор говорили, що у команди ОКР можуть відібрати золоті медалі.