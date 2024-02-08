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Фигуристка Валиева убеждала CAS, что допинг в ее организм попал через десерт от дедушки

Каміла Валієва
Фото: Getty Images

Российская фигуристка Камила Валиева пыталась убедить Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в том, что допинг в ее организм попал через клубничный десерт, который она съела у дедушки.

Об этом говорится в отчете CAS по итогам дела против атлетки из России, которая была признана виновной в употреблении допинга.

Суд привел объяснения фигуристки, как в ее организм попал запрещенный препарат триметазидин, что показал допинг-тест.

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— В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в ее тело из-за употребления зараженной пищи незадолго перед чемпионатом России, то есть из-за потребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, которую он использовал для измельчения медицинских препаратов с содержанием триметазидина, — говорится в тексте.

Впрочем, в Спортивном арбитражном суде не поверили таким объяснениям Валиевой, поскольку они не были подтверждены никакими конкретными доказательствами.

Также спортсменка не смогла доказать, что не совершала нарушения антидопинговых правил умышленно, как и не предоставила доказательств наличия у нее дедушки.

Дисквалификация Валиевой

29 января CAS на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Валиева сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года, но ее допустили к командным и личным соревнованиям Олимпиады-2022 по фигурному катанию из-за “защищенного статуса”, поскольку на момент тестирования ей было 15 лет.

После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил команду ОКР золотой медали зимней Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

Однако аннулировали баллы только Валиевой, поэтому россияне опустились на третье место. Из-за этого Канада, которая финишировала четвертой, собирается обжаловать это решение.

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Каміла Валієва

CAS, Росія, Фигурное катание
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