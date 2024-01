Канада оскаржуватиме рішення віддати росіянам бронзу Олімпіади-2022 після бану Валієвої

Попри чотирирічну дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої у справі про вживання допінгу, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив присудити команді ОКР бронзові медалі Олімпійських ігор-2022 у фігурному катанні.

Новими олімпійськими чемпіонами у команді стали США, а японці замість бронзи отримають срібло. Росіяни, у яких анулювали результати Валієвої, випередили на одне очко Канаду, яка залишилася на четвертому місці.

Федерація фігурного катання Канади відреагувала на рішення ISU та заявила, що вкрай розчарована.

Skate Canada’s response to @ISU_Figure‘s statement regarding the awarding of medals for the #Beijing2022 Olympic Games Figure Skating Team Competition pic.twitter.com/POBKbhny7A

— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) January 30, 2024