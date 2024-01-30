Канада оскаржуватиме рішення віддати росіянам бронзу Олімпіади-2022 після бану Валієвої

Попри чотирирічну дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої у справі про вживання допінгу, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив присудити команді ОКР бронзові медалі Олімпійських ігор-2022 у фігурному катанні.

Новими олімпійськими чемпіонами у команді стали США, а японці замість бронзи отримають срібло. Росіяни, у яких анулювали результати Валієвої, випередили на одне очко Канаду, яка залишилася на четвертому місці.

Канада обурена рішення ISU

Федерація фігурного катання Канади відреагувала на рішення ISU та заявила, що вкрай розчарована.

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— Федерація фігурного катання Канади категорично не згодна з позицією ISU з цього питання і розгляне всі варіанти оскарження цього рішення, – йдеться в заяві.

Skate Canada’s response to @ISU_Figure‘s statement regarding the awarding of medals for the #Beijing2022 Olympic Games Figure Skating Team Competition pic.twitter.com/POBKbhny7A — Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) January 30, 2024

У Канаді звертають увагу на те, що ISU у своєму рішенні не застосовує правило, в якому зазначено, що “конкуренти, які закінчили змагання на нижчих місцях, ніж дискваліфікований конкурент, піднімуться”.

Видання Associated Press пише, що Федерація фігурного катання Канади, ймовірно, може оскаржити рішення ISU в Спортивному арбітражному суді (CAS).

У заяві Федерація фігурного катання Канади привітала рішення про дискваліфікацію Валієвої, яке, як вказується, підкреслює важливість суворих антидопінгових правил і необхідність постійної уваги до захисту чесності у фігурному катанні та всіх видах спорту

Апеляція Канади до суду в Лозанні може продовжити розгляд справи ще приблизно на рік.

Це може відтермінувати нагородження спортсменів медалями, яке не відбулося у Пекіні через те, що подробиці позитивного допінг-тесту Валієвої на заборонені препарати з’явилися через кілька годин після того, як вона виступила.

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