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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Росії відберуть золото Олімпіади: фігуристка Валієва отримала бан за допінг

Каміла Валієва
Фото: Getty Images

Спортивний арбітражний суд (CAS) на чотири роки дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву за порушення антидопінгових правил.

Рішення опубліковане на офіційному сайті CAS.

У вердикті зазначається, що Валієва порушила антидопінгові правила перед Іграми-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили після того, як росіянка стала чемпіонкою змагань з фігурного катання у командних змаганнях.

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Сама Валієва не заперечувала, що у її пробі знайшли триметазидин. Спортсменка намагалася довести, що порушення правил було нібито не умисним, але CAS постановив, що таких доказів надано не було.

Росіянку мають позбавити всіх нагород, отриманих із 25 грудня 2021 року. Розгляд цієї справи тривав понад два роки.

Також у Росії відберуть командне золото зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Але суд уточнює, що офіційне рішення з цього питання має ухвалити Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

Під час зимової Олімпіади-2022 команда ОКР з фігурного катання опинилася у центрі допінгового скандалу після звістки, що один із фігуристів здав позитивний допінг-тест.

Згодом стало відомо, що йдеться про Камілу Валієву. Вона здала текст до змагань у Китаї, але його пізніше перевірили через спалах коронавірусу у лабораторії у Стокгольмі.

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Через інцидент із Валієвою МОК переніс церемонію вручення нагород у командному турнірі. Вже тоді повідомлялося, що у команди ОКР можуть відібрати золоті медалі.

CAS, Олімпійські ігри, Росія, Фігурне катання
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