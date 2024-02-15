У сумі 230 кг! Важкоатлетка Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи

Українка Каміла Конотоп здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг.

На чемпіонаті Європи у столиці Болгарії Софії вона виграла три золоті медалі. Тож Конотоп захистила звання чемпіонки, яке виборола на минулорічному ЧЄ.

Результат Каміли Конотоп

У ривку вона показала результат 105 кг, випередивши суперниць. Під час третьої спроби намагалась оновити власний рекорд та подужати 108 кг, але їй це не вдалося. Результат Конотоп у поштовху — 125 кг. У сумі це 230 кг.

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Здобувши дві золоті медалі, українка гарантувала собі перемогу у двоборстві, випередивши за підсумковим результатом на 15 кг французку Дору Чакунте. Третє місце посіла представниця Фінляндії Сара Ретулайнен (214 кг).

Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. Торік оновила рекорд Європи за сумою у двоборстві (235 кг).

На чемпіонаті Європи 2022 року в албанській Тирані вона стала срібною призеркою у ривку та за сумою двоборства.

Фото: Isaac Morillas Sanchez

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