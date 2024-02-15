Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У сумі 230 кг! Важкоатлетка Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи

Каміла Конотоп

Українка Каміла Конотоп здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг.

На чемпіонаті Європи у столиці Болгарії Софії вона виграла три золоті медалі. Тож Конотоп захистила звання чемпіонки, яке виборола на минулорічному ЧЄ.

Результат Каміли Конотоп

У ривку вона показала результат 105 кг, випередивши суперниць. Під час третьої спроби намагалась оновити власний рекорд та подужати 108 кг, але їй це не вдалося. Результат Конотоп у поштовху — 125 кг. У сумі це 230 кг.

Зараз дивляться

Здобувши дві золоті медалі, українка гарантувала собі перемогу у двоборстві, випередивши за підсумковим результатом на 15 кг французку Дору Чакунте. Третє місце посіла представниця Фінляндії Сара Ретулайнен (214 кг).

Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. Торік оновила рекорд Європи за сумою у двоборстві (235 кг).

На чемпіонаті Європи 2022 року в албанській Тирані вона стала срібною призеркою у ривку та за сумою двоборства.

Читайте також
Ми не звикли здаватися! Беленюк висловився про бронзу ЧЄ-2024 та назвав головну мету
Жан Беленюк

Фото: Isaac Morillas Sanchez

Важка атлетика, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми не звикли здаватися! Беленюк висловився про бронзу ЧЄ-2024 та назвав головну мету
Жан Беленюк
Українські борці принципово відмовилися від фото з росіянами на п’єдесталі ЧЄ-2024
Грушин відмовився від фото
Грушин став срібним призером Євро-2024 з боротьби, у Беленюка – бронза
Жан Беленюк
Легендарний український гросмейстер став віцечемпіоном Європи з бліцу
Василь Іванчук
Євро-2023 з плавання: Романчук виграв другу бронзу, Желтяков встановив рекорд України
Михайло Романчук

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь