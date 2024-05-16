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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик – Ф’юрі: де дивитися бій в Україні

Усик Ф'юрі

Бій у надважкій вазі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня у Ріяді, Саудівська Аравія. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше ніж о 1:30 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на Kingdom Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також титул WBC британця.

Бій Усик – Ф’юрі, де дивитися в Україні та які медіасервіси покажуть подію, розповідають Факти ICTV.

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Усик – Ф’юрі: де дивитися

Пряму трансляцію поєдинку Усик – Ф’юрі любителі боксу на території України зможуть подивитися на платформі Megogo. 

Бій для користувачів в Україні буде доступний за платною підпискою на медіасервісі. Подивитися бій Усик – Ф’юрі можна буде за передплатами Легка, Оптимальна, Максимальна та Спорт.

Також історичний вечір боксу у Ріяді транслюватиме стримінговий сервіс DAZN за системою PPV (плати й дивись). Для України ціна за перегляд становить 790 грн.

Очікується, що бої основного карду розпочнуть орієнтовно о 19:00 за київським часом у суботу, 18 травня. Трансляція бою Усик – Ф’юрі онлайн стартуватиме орієнтовно о 1:30 за київським часом.

Андеркард бою Усик – Ф’юрі 18 травня

  • Джей Опетая (Австралія) – Майріс Брієдіс (Латвія);
  • Джо Кордіна (Велика Британія) – Ентоні Какаче (Ірландія);
  • Агіт Кабаєл (Німеччина) – Франк Санчес (Куба);
  • Сергій Ковальов – Робін Сафар (Швеція);
  • Марк Чемберлен (Велика Британія) – Джошуа Вагаб (Нігерія);
  • Даніель Лапін (Україна) – Октавіу Пудівітр (Португалія);
  • Мозес Ітаума (Велика Британія) — Ілья Мезенцев (Німеччина);
  • Девід Н’їка (Нова Зеландія) – Міхаель Зайтц (Німеччина);
  • Айзек Лоу (Велика Британія) – ​Хасібулла Ахмаді (Афганістан).

Переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. Востаннє титулом абсолютного чемпіона у гевівейті володів Леннокс Льюїс, коли переміг у 1999 році Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли три пояси WBA, WBC та IBF.

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