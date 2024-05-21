Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Батьку, ми це зробили: заява абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика
Добраніч, Тайсоне! Це було легендарно! Реакція спортсменів на перемогу Усика
Усик після бою потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Британська комісія з питань боксу (BBBoC) відсторонила абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика від боксу.

Така інформація з’явилася на порталі BoxRec.

Боксерську ліцензію Усика призупинили

Зазначається, що боксерська ліцензія українця припинена до 2 липня 2024 року.

Зараз дивляться

У BBBoC не уточнили причин такого рішення. Однак не виключено, що це запобіжний захід, пов’язаний із травмами, яких Усик зазнав під час переможного бою проти британця Тайсона Ф’юрі в ніч на 19 травня в саудівському Ріяді.

Олександра Усика відсторонили від боксу до 2 липня 2024 – що відомо

Cкриншот: BoxRec

Очікується, що боксерську ліцензія Усика буде відновлено, як тільки він відійде від травм і успішно пройде медичне обстеження. Зазвичай таке відсторонення є стандартною процедурою.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.

За умовами угоди між боксерами, вони мають провести бій-реванш. Орієнтовно він запланований на жовтень 2024 року.

Після бою Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring. Другим став японець Наоя Іноуе, а трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд із США.

Читайте також
Усик після бою потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Усик – Ф'юрі – в Олександра підозра на перелом щелепи

Бокс, Олександр Усик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Олександр Усик
Берінчик повернувся в Україну з чемпіонським поясом WBO
Берінчик повернувся в Україну з поясом WBO – як зустріли
Буде реванш: у Тайсона Ф’юрі підтвердили наміри знову зійтись у бою з Усиком
Усик Ф'юрі
Усика позбавлять одного з поясів – реакція екссуперника українця
Усик втратить титул абсолютного чемпіона світу: що відомо
Усик – Ф’юрі: з’явилося відео з реакцією Джошуа на оголошенні результатів
Джошуа, Роналду Хірн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь