Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо

Британська комісія з питань боксу (BBBoC) відсторонила абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика від боксу.

Така інформація з’явилася на порталі BoxRec.

Боксерську ліцензію Усика призупинили

Зазначається, що боксерська ліцензія українця припинена до 2 липня 2024 року.

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У BBBoC не уточнили причин такого рішення. Однак не виключено, що це запобіжний захід, пов’язаний із травмами, яких Усик зазнав під час переможного бою проти британця Тайсона Ф’юрі в ніч на 19 травня в саудівському Ріяді.

Очікується, що боксерську ліцензія Усика буде відновлено, як тільки він відійде від травм і успішно пройде медичне обстеження. Зазвичай таке відсторонення є стандартною процедурою.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.

За умовами угоди між боксерами, вони мають провести бій-реванш. Орієнтовно він запланований на жовтень 2024 року.

Після бою Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring. Другим став японець Наоя Іноуе, а трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд із США.

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