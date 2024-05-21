В Олімпіаді-2024 візьме участь понад 100 українських спортсменів: у яких видах

В літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі візьмуть участь понад 100 українських спортсменів.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту, посилаючись на слова в. о. міністра молоді і спорту Матвія Бідного в ефірі телемарафону Єдині новини.

Міністр спершу сказав про майже 100 спортсменів, але у відомстві уточнили, що вже відомо про понад 100 атлетів з України.

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Участь українців на Олімпіаді-2024

— Станом на сьогодні майже 100 (станом на зараз 103 українські спортсмени, – Ред.) наших спортсменів будуть учасниками цієї Олімпіади, – сказав Бідний.

Він також зазначив, що поки немає остаточної інформації, чи братимуть участь в Іграх російські спортсмени.

За його словами, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе ще один етап верифікації російських атлетів, які зможуть брати участь під нейтральним прапором.

— Там створена спеціальна комісія, якій ми активно надаємо інформацію щодо тих атлетів, які заявлені федераціями як нейтральні. Подивимося, які рішення вони ухвалюватимуть. Але вже сьогодні зрозуміло, що відвертих пропагандистів не допустять до Олімпіади. Хоча, звісно, ми принципово проти участі взагалі будь-яких спортсменів з Росії, навіть під нейтральним прапором, – сказав Бідний.

Крім того, акредитацію на Олімпіаду-2024 не зможе отримати жоден білоруський та російський чиновник. Так само нейтральні спортсмени не зможуть взяти участь у церемоніях відкриття та закриття Ігор-2024.

Водночас Бідний допустив можливі провокації з боку російських спортсменів на Олімпіаді, але додав, що всі наші атлети мають відповідні рекомендації, як поводитися в тих чи інших ситуаціях.

Скільки спортсменів відібралися на Олімпіаду від України

Суспільне повідомило, що станом на 21 травня олімпійські ліцензії на Ігри-2024 у Париж здобули 103 атлети.

Найбільше представництво — у футболі (18), легкій атлетиці (16), стрибках у воду (9), фехтуванні (8), веслуванні (8), художній гімнастиці (7), академічному веслуванні (7), спортивній гімнастиці (6) та стрільбі (5).

Також наші спортсмени вибороли ліцензії у таких видах спорту: плавання (4), боротьба (4), велоспорт (2), артистичне плавання (2), настільний теніс (2), а також по одній ліцензії у боксі, сучасному п’ятиборстві, важкій атлетиці, стрільбі з лука і бадмінтоні.

Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

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