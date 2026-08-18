Російські війська вночі та вранці 18 серпня знову атакували українські регіони.

На Дніпропетровщині під ударами опинилися чотири райони, у Печенігах на Харківщині російські ракети вдарили по центру селища, а по Ізюму ворог застосував РСЗВ Торнадо-С.

На Київщині внаслідок атаки пошкоджені цивільні об’єкти, а через тривалу повітряну тривогу Укрзалізниця змінила рух частини приміських поїздів.

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Тим часом Москва та Підмосков’я пережили масштабну атаку безпілотників.

Російська влада заявляє про сотні дронів, у Підмосков’ї після влучання загорівся логістичний комплекс Wildberries, а російські пабліки писали про можливу атаку на Московський НПЗ.

У США водночас уклали контракт на $22,9 млрд, щоб збільшити виробництво крилатих ракет Tomahawk приблизно у 17 разів.

Про ці та інші події ночі та ранку 18 серпня — читайте у дайджесті.

Ракетний удар по Печенігах на Харківщині

Уранці 18 серпня російські війська завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області.

За словами керівника Печенізької громади Олександра Гусарова, ворог атакував селище двома ракетами Бандероль. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що обидва удари припали на центр Печенігів, де розташовані кафе, пошта та магазини.

Місця двох влучань розташовані приблизно за 50 метрів одне від одного. Одна з ракет влучила безпосередньо у кафе.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 17 постраждали. За словами Гусарова, серед загиблих — покупці, продавці та люди, які просто перебували поруч із місцями ударів.

Двох постраждалих доправляють до лікарні у Харкові. Чоловік дістав опіки, жінка — акубаротравму. Решті поранених медики надали допомогу безпосередньо на місці.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що для встановлення осіб загиблих знадобиться ДНК-експертиза.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч проти 18 серпня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Кам’янському внаслідок ударів пошкоджені підприємства. На місцях виникли пожежі.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура, а в Українській громаді Синельниківського району пошкоджено приватний будинок.

Найбільше наслідків зафіксували на Нікопольщині. Російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Внаслідок атак виникли пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку та на підприємстві. Також пошкоджені інфраструктура та вантажні автомобілі.

Постраждала 19-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Удар із РСЗВ Торнадо-С по Ізюму

У ніч проти 18 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області. За даними місцевої влади, удар припав на північну частину міста — район хлібозаводу.

За попередньою інформацією, для атаки росіяни застосували РСЗВ Торнадо-С.

Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків.

Постраждали п’ятеро людей, серед них — 9-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. Інформації про стан постраждалих наразі немає.

Атака на Київщину

Уранці 18 серпня російські війська атакували Київську область безпілотниками. У Броварському районі зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

На тлі тривалої повітряної тривоги Укрзалізниця оперативно змінила рух частини приміських поїздів.

На напрямку Фастів — Київ пасажирам рекомендували скористатися ранковими рейсами №6006 та №6008 Фастів-1 — Київ-Пасажирський замість №7030. У зворотному напрямку — рейсами №6005 та №6011 замість №7029.

Також із затримками прямували кілька приміських поїздів. Рейс Ніжин — Київ-Волинський затримувався на 2 години 35 хвилин, Київ-Волинський — Ніжин та Тетерів — Святошин — на 2 години 30 хвилин.

В Укрзалізниці пояснили зміни безпековою ситуацією та закликали пасажирів стежити за оперативними повідомленнями.

Сотні дронів атакували Москву та Підмосков’я

У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область зазнали масштабної атаки безпілотників.

Мер російської столиці Сергій Собянін почав повідомляти про роботу ППО близько 02:33. Спочатку він заявив про шість дронів, згодом їхня кількість у його повідомленнях зросла до 40, а близько 04:22 — до 83.

Пізніше Собянін заявив про значно більший масштаб атаки. За його твердженням, від вечора 17 серпня до 05:00 18 серпня у напрямку Московського регіону нібито летіли 620 безпілотників. Безпосередньо над Московським регіоном, за його словами, російська ППО нібито знищила 180 БпЛА.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що над областю сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби нібито збили понад 150 дронів.

Водночас у соцмережах почали з’являтися відео пожеж та повідомлення про пошкодження.

Одним із пошкоджених об’єктів став логістичний комплекс Wildberries у районі Атлант-Парку в Богородському міському окрузі. Спочатку у компанії заявляли лише про незначні пошкодження стіни уламками, однак пізніше Воробйов повідомив про влучання безпілотника безпосередньо у склад та пожежу.

У Підмосков’ї також зафіксували падіння уламків на торговельний павільйон біля ТЦ Глобус. За словами російської влади, пошкоджені будівля РАГСу та автомобілі.

Окремо російські пабліки близько 04:30 почали повідомляти про можливу атаку на Московський нафтопереробний завод.

США у 17 разів наростять виробництво Tomahawk

Військово-морські сили США уклали з компанією Raytheon семирічний контракт на $22,9 млрд для різкого збільшення виробництва далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

За умовами угоди, виробничі потужності планують збільшити з нинішніх приблизно 60 до понад 1 000 ракет на рік. Йдеться про зростання приблизно у 17 разів.

Контракт стосується Tomahawk модифікації Block V, які можуть застосовуватися для ураження наземних та морських цілей. Точну кількість замовлених ракет та графік їх постачання американські ВМС і Raytheon не розкривають.

Однією з причин такого різкого нарощування виробництва стало значне скорочення запасів американських ракет під час війни з Іраном.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, лише протягом першого місяця бойових дій США використали понад 850 Tomahawk. До початку війни американські запаси цих ракет у відкритих джерелах оцінювали приблизно у 3 100 одиниць.

Raytheon уже прискорила виробництво: у першому півріччі 2026 року компанія поставила втричі більше Tomahawk, ніж за аналогічний період 2025-го.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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