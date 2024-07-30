Збірна України з футболу програла Аргентині та вибула з Олімпіади-2024

Збірна України з футболу U-23 завершила виступи на літніх Олімпійських іграх-2024. У третьому турі групового етапу синьо-жовті програли команді Аргентини та посіли третю сходинку у турнірній таблиці квартету B.

Матч Україна – Аргентина відбувся у Ліоні на арені Парк Олімпік Ліонне та завершився перемогою альбіселесте з рахунком 2:0.

Україна програла Аргентині у футболі на Олімпіаді

У першому таймі аргентинці більше володіли м’ячем, але обидві команди мали нагоди відкрити рахунок. Зокрема, хороший удар Валентина Рубчинського парирував голкіпер аргентинців Хіронімо Рульї. Альбіселесте створили момент наприкінці тайму, але Кіріл Фесюн відвів загрозу від воріт.

Зараз дивляться

Після перерви підопічним Хав’єра Маскерано вдався швидкий гол: Тьяго Альмада протягнув м’яч від центру поля і з-за меж штрафного пробив у дальній кут.

Синьо-жовті намагалися зрівняти, більше контролювали м’яча та мали кілька нагод біля воріт Аргентини.

Втім у компенсований арбітром час у сітці воріт українців знову опинився м’яч. Цього разу автором голу став Клаудіо Ечеверрі, який зіграв на добиванні.

У підсумку Україна у дебютній для себе Олімпіаді у футболі набрала 3 очки та посіла третю сходинку у групі B. Єдину перемогу підопічні Руслана Ротаня здобули над Марокко (6), яке й стало лідером квартету за підсумком трьох матчів. На другій позиції фінішувала Аргентина (6).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.