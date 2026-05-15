Впродовж 13–14 травня поблизу українських атомних електростанцій зафіксовано проліт понад 160 російських безпілотників.

Про це повідомляють у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Активність БпЛА поблизу українських АЕС

Так, проліт ворожих дронів зафіксували поблизу об’єктів Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

Команди МАГАТЕ повідомляють про відсутність прямого впливу на ядерну безпеку на цих об’єктах. Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо такої ситуації і наголосив на необхідності повною мірою дотримуватися принципів забезпечення ядерної безпеки.

Гроссі також закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.

Нагадаємо, що впродовж 13 та 14 травня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема балістикою.

Так, у ніч на 14 травня ворог застосував 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили 693 цілі.

Зранку 13 травня противник атакував Україну 753 ударними БпЛА. Перед цим вночі військові зафіксували 139 ворожих дронів.

З огляду на масовані атаки та наслідки, президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що міжнародні партнери мають продовжувати підтримку української ППО та посилювати тиск на Росію. За його словами, Україні необхідна подальша реалізація програми PURL для захисту від балістичних ударів.

Також Зеленський доручив Силам оборони України напрацювати можливі варіанти відповіді на останній російський удар.

Фото: МАГАТЕ

