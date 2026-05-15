У ніч проти 15 травня російські війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Одеську область.

Про це повідомили у ДСНС України, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

Атака на Одеську область 15 травня: що відомо

Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, житловий сектор і підприємства.

В декількох селах регіону пошкоджено шість приватних домоволодінь, триповерхову офісну будівлю та три автомобілі.

Частина осель зазнала серйозних руйнувань — у будинках вибиті вікна, пошкоджені конструкції та покрівлі.

Крім того, внаслідок атаки на Одеську область сьогодні виникло кілька осередків займання.

Пожежі, які виникли після влучань, рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Одеську область 15 травня постраждали двоє людей. Це літній чоловік та 12-річний хлопчик.

Їм надають необхідну допомогу.

Наразі на місцях ударів працюють екстрені служби, комунальники та правоохоронці.

До ліквідації наслідків також залучали техніку Асоціації добровільних пожежних України та місцеві пожежні команди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

Фото : ГСЧС

