Мудрик пройшов поліграф, Шахтар через допінг-скандал може втратити €30 млн

Український футболіст Челсі Михайло Мудрик пройшов поліграф після того, як потрапив у допінговий скандал наприкінці 2024 року. Також досі немає результатів проби Б.

Про це заявив гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін в інтерв’ю GiveMeSport.

Проба Б Мудрика та перевірка на поліграфі

За словами Палкіна, він багато разів спілкувався з Мудриком після того, як стало відомо про позитивну допінг-пробу. Він сказав, що Михайло не розуміє, як таке могло статися.

Зараз дивляться

— Тому його адвокати організували для нього тест на детекторі брехні, який він пройшов. Це стане частиною доказів, які б підтверджували, що він не зробив нічого навмисно. Мудрик ясно дав зрозуміти, що це не його провина, що його тест виявився позитивним. Тепер нам потрібно з’ясувати, як це сталося, і хто це зробив, – сказав Палкін.

Гендиректор гірників зазначив, що результатів проби Б досі немає, тому питання залишається відкритим.

У ситуації з допінговим скандалом Мудрика, за словами Палкіна, Шахтар має свій інтерес. Йдеться про отримання бонусів за перехід гравця до лав лондонського клубу.

— Шахтар також має свій інтерес в цій ситуації. Це бонуси від його переходу до Челсі, пов’язані із його виступами. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, тому що ми потенційно можемо втратити €30 млн. Так що Шахтар, Челсі та Мудрик – усі в одному човні, – наголосив він.

Палкін також додав, що у Шахтарі всі підтримують Мудрика та сподіваються, що невдовзі йому дозволять продовжити грати у футбол.

Нагадаємо, у грудні стало відомо про позитивний тест на допінг у Мудрика. У Челсі підтвердили провалену допінг-пробу Мудрика. ЗМІ писали, що в організмі футболіста виявили мельдоній.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.