Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Полісся – Шахтар: прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України

ФК Полісся

У матчі між Поліссям та Шахтарем визначиться володар путівки до фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 23 квітня, на центральному стадіоні у Житомирі.

Початок матчу Полісся – Шахтар – о 18:00 за київським часом.

Полісся – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Полісся – Шахтар є підопічні Маріно Пушича.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу Шахтаря приймають з коефіцієнтом 1.72. Успіх Полісся оцінюють в 5.50. Нічийний результат матчу Полісся – Шахтар в основний час – 3.60.

Прогноз букмекерів на матч Полісся – Шахтар також прогнозує шанси виходу команд до фіналу. Так, ймовірність Шахтаря оцінюють високо в 1.33, а ось коефіцієнт на вихід Полісся трохи нижчий – 3.35.

У чотирьох останніх матчах команд у чемпіонаті України з футболу Полісся здобуло три перемоги над Шахтарем. Ще одна гра завершилася нічиєю.

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу завдяки перемозі в овертаймі над Олександрією. Полісся в 1/4 фіналу обіграло рівненський Верес після екстратаймів.

Читайте також
Буковина – Динамо Київ: прогноз на матч півфіналу Кубка України
ФК Динамо

Фото: ФК Полісся

Кубок України, ФК Полісся, Футбол, Шахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь