Полісся – Шахтар: прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України

У матчі між Поліссям та Шахтарем визначиться володар путівки до фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 23 квітня, на центральному стадіоні у Житомирі.

Початок матчу Полісся – Шахтар – о 18:00 за київським часом.

Полісся – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Полісся – Шахтар є підопічні Маріно Пушича.

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Ставки на перемогу Шахтаря приймають з коефіцієнтом 1.72. Успіх Полісся оцінюють в 5.50. Нічийний результат матчу Полісся – Шахтар в основний час – 3.60.

Прогноз букмекерів на матч Полісся – Шахтар також прогнозує шанси виходу команд до фіналу. Так, ймовірність Шахтаря оцінюють високо в 1.33, а ось коефіцієнт на вихід Полісся трохи нижчий – 3.35.

У чотирьох останніх матчах команд у чемпіонаті України з футболу Полісся здобуло три перемоги над Шахтарем. Ще одна гра завершилася нічиєю.

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу завдяки перемозі в овертаймі над Олександрією. Полісся в 1/4 фіналу обіграло рівненський Верес після екстратаймів.

Фото: ФК Полісся

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