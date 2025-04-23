Суперкубок України у 2025 році не відбудеться: клуби УПЛ затвердили старт сезону

Клуби української Прем’єр-ліги відмовилися від проведення Суперкубка України з футболу за підсумками сезону-2024/25. Також було визначено дати проведення першого туру наступного розіграшу УПЛ.

Про це повідомила пресслужба УПЛ на офіційному сайті.

Суперкубок України у 2025 році не відбудеться

Представникам клубів УПЛ під час засідання погодилися не проводити матч за Суперкубок України з футболу у 2025 році.

Зараз дивляться

Таким чином, це вже буде четвертий рік поспіль, коли ухвалюють подібне рішення щодо Суперкубка країни з футболу. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році команди відмовилися від матчу за трофей.

Востаннє матч за Суперкубок України проводили у 2021 році. Тоді переможцем став Шахтар.

Коли старт нового сезону УПЛ 2025/26

Під час засідання представники клубів УПЛ також визначили 2 серпня 2025 року базовою датою першого туру чемпіонату України з футболу сезону-2025/26.

Остаточне затвердження плану-календаря змагань УПЛ наступного сезону відбудеться на засіданні Виконкому УАФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.