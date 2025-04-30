Світоліна з розгромною перемогою вийшла до півфіналу турніру в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше у кар’єрі вийшла до півфіналу турніру категорії WTA 1000 у столиці Іспанії, впевнено здолавши японську тенісистку Моюку Учідзіму. Ця перемога стала для українки 11 поспіль і зміцнила її поточну безпрограшну серію.

11 перемога Світоліної

Перша ракетка України стартувала на мадридських змаганнях з другого кола як 17 сіяна. Вже на шляху до чвертьфіналу вона у двох сетах обіграла британку Сонай Картал, представницю Казахстану Єлєну Рибакіну та Марію Саккарі з Греції.

У чвертьфіналі на Світоліну чекала єдина не сіяна тенісистка в цій стадії турніру – японка Моюка Учідзіма.

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Матч Світоліна – Учідзіма

У першому сеті обидві тенісистки обмінялися брейками на старті, однак після цього Світоліна впевнено захопила ініціативу – виграла три гейми поспіль та завершила партію з рахунком 6:2, реалізувавши черговий брейк у восьмому геймі.

Другий сет пройшов під повним контролем Еліни. Вона віддала суперниці лише один гейм на її подачі, а далі виграла п’ять геймів поспіль, включаючи два брейки, і поставила крапку в матчі – 6:1.

Поєдинок тривав 54 хвилини. За цей час Світоліна оформила чотири ейси, реалізувала п’ять із шести брейкпойнтів та не припустилась жодної подвійної помилки.

Учідзіма ж, навпаки, припустилась п’яти подвійних помилок.

Результат матчу 1/4 фіналу WTA 1000 у Мадриді

Еліна Світоліна (Україна, №17) – Моюка Учідзіма (Японія) 2:0 (6:2, 6:1)

Що означає ця перемога для Світоліної

Ця перемога – одинадцята поспіль для українки. Усі були здобуті на ґрунтовому покритті. Таким чином, Світоліна повторила другу за довжиною переможну серію у своїй кар’єрі. Її рекорд – 12 виграних матчів – було встановлено у 2013 році.

Також під час виступу в Мадриді Еліна двічі оновлювала особистий рекорд за кількістю виграних сетів поспіль – тепер їх 22.

До цього найкращим результатом було 16 сетів, що відповідало серії з восьми перемог у тому ж 2013-му.

Для Світоліної це перший вихід у півфінал мадридського турніру – її найкращим результатом тут до цього був другий раунд.

У наступному матчі Еліна може зіграти проти співвітчизниці Марти Костюк, якщо та зуміє здолати першу ракетку світу – нейтральну тенісистку Аріну Сабалєнку.

Джерело : Суспільне

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