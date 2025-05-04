Шахтар не зіграє у Лізі чемпіонів уперше за 25 років

Донецький Шахтар офіційно втратив шанси на вихід до розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Гірники пропустять головний єврокубковий футбольний турнір вперше за 25 років.

Про це стало відомо після матчів 27-го туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар втратив шанси на вихід у Лігу чемпіонів

У наступному сезоні Ліги чемпіонів Україна буде представлена лише одним клубом. Чемпіон УПЛ розпочне виступи у єврокубку з другого кваліфікаційного раунду. Тобто, прямої путівки, як було у попередні роки – не буде.

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У 27-му турі чемпіонату України Шахтар розгромив одеський Чорноморець (3:0), а Динамо розтрощило Інгулець (4:0).

Таким чином, за три тури до завершення чемпіонату України з футболу біло-сині випереджають гірників на десять пунктів. Це автоматично позбавляє підопічних Маріно Пушича шансів як на вихід до Ліги чемпіонів, так і на чемпіонство в УПЛ.

Востаннє Шахтар залишався за бортом Ліги чемпіонів у сезоні 1999/2000. Тоді команда виступала в Кубку УЄФА. Після стартової перемоги над македонським Сілексом у кваліфікації, гірники програли нідерландській Роді.

У якому єврокубку виступатиме Шахтар

Після 27-ми матчів у чемпіонаті України Шахтар йде на третій сходинці, маючи 57 очок. Перше місце за Динамо (67), а на другою йде Олександрія (60), яка має ще гру у запасі.

Команда, яка посяде третє місце теоретично кваліфікується до відбіркового раунду Ліги конференцій.

Однак Шахтар ще зберігає шанси вийти у перший раунд кваліфікації Ліги Європи. Для цього гірникам треба здобути перемогу у Кубку України з футболу. Суперником Шахтаря у вирішальному матчі стане Динамо.

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