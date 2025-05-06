Анчелотті залишає Реал: сторони досягли згоди про розірвання контракту – ЗМІ

Карло Анчелотті та мадридський Реал досягли домовленості щодо умов відходу італійського фахівця з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Карло Анчелотті залишає Реал

Наприкінці квітня The Athletic повідомляв, що Анчелотті залишить Реал та очолить збірну Бразилії з футболу. Зазначалося, що королівський клуб узгоджує деталі розірвання контракту з Анчелотті, дія якого завершується у 2026 році.

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Але за оновленою інформацією журналістів, сторони усно узгодили умови. Очікується, що офіційне оголошення про те, що Анчелотті залишає клуб відбудеться після Ель-Класіко з Барселоною, яке відбудеться у неділю, 11 травня.

Після цього Реал Мадрид має вирішити, хто очолить команду на клубному чемпіонаті світу. Основним претендентом на тренерське крісло у королівському клубі називають нинішнього наставника Баєра Хабі Алонсо.

На посаді головного тренера збірної Бразилії Анчелотті має замінити Дорівала Жуніора, якого відправили у відставку у березні 2025 року.

Нагадаємо, Карло Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році та виграв два титули чемпіонів Ла Ліги та два трофеї Ліги чемпіонів. Він також вигравав із вершковими ЛЧ у 2014 році.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів мадридці завершили виступи на стадії чвертьфіналу, програвши у двох матчах лондонському Арсеналу. Також Реал програв фінал Кубка Іспанії Барселоні, а у чемпіонаті Іспанії на чотири очки відстає від лідера Барселони за чотири тури до завершення розіграшу.

Нагадаємо, у січні 2025 року Карло Анчелотті, коментуючи чутки довкола свого можливого відходу із Реала, сказав, що сподівається залишитися на Сантьяго Бернабеу ще на чотири роки. Він називав це ідеальним варіантом.

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