Збирався приїхати в Україну: Джошуа розповів про дружні стосунки з Усиком

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа розповів, що має дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком, попри дві поразки від нього.

Крім того британець розповів, що планував поїздку в Україну та назвав причину, чому вона не відбулася.

Ентоні Джошуа планував їхати в Україну

Під час розмови у Джошуа запитали, чи спілкується він із Усиком зараз, зазначивши, що боксери обмінювалися телефонами.

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— Так, через наші команди. Я планував відвідати Україну та подивитися, що там відбувається. Я не зміг це зробити, тому що команда Усика домовилася на інший час, він не збігся з моїм розкладом, – сказав він.

Британець зазначив, що у боксі трапляється, коли боксери не спілкуються із своїми суперниками, оскільки вважають їх конкурентами.

— Проте є ті, хто зберіг чудові стосунки. Ми з Усиком добре спілкуємося. Він класний, – додав Ентоні.

Нагадаємо, востаннє Ентоні Джошуа виходив на ринг у вересні, коли програв достроково нокаутом Даніелю Дюбуа.

Ентоні Джошуа двічі бився з Олександром Усиком. У першому поєдинку у 2021 році він програв українцю і втратив пояси WBO, IBF і WBA, а наступного року поступився йому у матчі-реванші.

Джерело: Boxing King Media

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