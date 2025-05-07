Без овертаймів: клуби та УАФ узгодили новий формат Кубка України

Українська асоціація футболу та клуби УПЛ підтримали новий формат Кубка України з футболу.

Як повідомляє ТаТоТаке, на нараді у Будинку футболу 7 травня було узгоджено попередній формат турніру з наступного сезону.

Новий формат Кубку України з футболу

Серед основних змін формату Кубка України було погоджено максимально сліпий жереб, за яким Шахтар та Динамо потенційно можуть зіграти між собою вже зі стадії 1/16 фіналу, а аматорська команда до чвертьфіналу може уникнути клубу УПЛ.

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Ще однією зміною буде скасування екстратаймів. За рівного рахунку у матчі після 90 хвилин основного часу команди перейдуть до пробиття пенальті.

Крім того з наступного сезону Кубка України очікуються ще:

на першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків;

на стадії 1/32 фіналу у боротьбу вступають 12 клубів УПЛ;

в 1/16 до них приєднуються чотири клуби – учасники єврокубків;

переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі.

Також за даними ресурсу, попередньо пропонувалося, щоб усі матчі відбувалися на полях команд із нижчих дивізіонів. Але надійшла пропозиція – визначати господаря сліпим жеребом.

Остаточний варіант розіграшу Кубка України мають узгодити на наступному Виконкомі УАФ.

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