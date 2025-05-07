ПСЖ вдруге обіграв Арсенал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Французький ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Путівку у фінал турніру парижани вирвали у двоматчевому протистоянні з лондонським Арсеналом.
Матч-відповідь ПСЖ – Арсенал відбувся у Парижі на Парк-де-Пренс та завершився перемогою господарів із рахунком 2:1. За сумою двох матчів 3:1 на користь ПСЖ.
ПСЖ – Арсенал: як минув матч
Арсенал активно розпочав зустріч, поступаючись у рахунку за сумою двох матчів. Каноніри більше володіли м’ячем та створили більше моментів біля воріт голкіпера суперників Джанлуїджі Доннарумми.
Проте рахунок відкрити вдалося господарям у середині першого тайму. Після подачі з кутового Томас Парті вибив м’яч на іспанського півзахисника Фабіана Руїса, який пробив у ближній кут воріт канонірів.
У другому таймі арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Арсенала за гру рукою Майлза Льюїса-Скеллі. Пробивати з одинадцятиметрової позначки пішов Вітінья, але Давід Рая парирував його удар.
Але вже через три хвилини Ашраф Хакімі збільшив перевагу своєї команди. На 76-й хвилині Букайо Сака зумів відіграти один м’яч, однак цей гол став останнім у цьому протистоянні вечора середи на Парк-де-Пренс.
ПСЖ – Арсенал: відео голів
ПСЖ – Арсенал – 2:1
- ПСЖ: Донарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамос, 88), Невеш, Вітінья, Руїс, Баркола (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 74), Кварацхелія.
- Арсенал: Рая, Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68), Партей, Райс, Сака, Едегор, Мартінеллі (Троссар, 69), Меріно.
- Голи: Руїс, 27 Хакімі, 72 — Сака, 76
Суперником ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів буде міланський Інтер. Фінал відбудеться 31 травня у Мюнхені на Альянц-Арені.
З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів поточного сезону ви можете ознайомитися за цим посиланням.