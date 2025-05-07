ПСЖ вдруге обіграв Арсенал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Путівку у фінал турніру парижани вирвали у двоматчевому протистоянні з лондонським Арсеналом.

Матч-відповідь ПСЖ – Арсенал відбувся у Парижі на Парк-де-Пренс та завершився перемогою господарів із рахунком 2:1. За сумою двох матчів 3:1 на користь ПСЖ.

ПСЖ – Арсенал: як минув матч

Арсенал активно розпочав зустріч, поступаючись у рахунку за сумою двох матчів. Каноніри більше володіли м’ячем та створили більше моментів біля воріт голкіпера суперників Джанлуїджі Доннарумми.

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Проте рахунок відкрити вдалося господарям у середині першого тайму. Після подачі з кутового Томас Парті вибив м’яч на іспанського півзахисника Фабіана Руїса, який пробив у ближній кут воріт канонірів.

У другому таймі арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Арсенала за гру рукою Майлза Льюїса-Скеллі. Пробивати з одинадцятиметрової позначки пішов Вітінья, але Давід Рая парирував його удар.

Але вже через три хвилини Ашраф Хакімі збільшив перевагу своєї команди. На 76-й хвилині Букайо Сака зумів відіграти один м’яч, однак цей гол став останнім у цьому протистоянні вечора середи на Парк-де-Пренс.

ПСЖ – Арсенал: відео голів

ПСЖ – Арсенал – 2:1

ПСЖ: Донарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамос, 88), Невеш, Вітінья, Руїс, Баркола (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 74), Кварацхелія.

Донарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамос, 88), Невеш, Вітінья, Руїс, Баркола (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 74), Кварацхелія. Арсенал: Рая, Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68), Партей, Райс, Сака, Едегор, Мартінеллі (Троссар, 69), Меріно.

Рая, Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68), Партей, Райс, Сака, Едегор, Мартінеллі (Троссар, 69), Меріно. Голи: Руїс, 27 Хакімі, 72 — Сака, 76

Суперником ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів буде міланський Інтер. Фінал відбудеться 31 травня у Мюнхені на Альянц-Арені.

З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів поточного сезону ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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