У Челсі вирішили, чи отримає Мудрик медаль у разі перемоги у Лізі конференцій

Лондонський Челсі вирішив, що український футболіст Михайло Мудрик отримає медаль, якщо аристократи виграють Лігу конференцій.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

Мудрик отримає медаль в разі перемоги Челсі в ЛК

У четвер, 8 травня, Челсі проведе матч-відповідь у півфіналі Ліги конференцій проти шведського Юргордена. Перша гра у цій парі завершилася впевненою перемогою лондонського клубу з рахунком 4:1.

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У фіналі переможець цього протистояння зустрінеться з Бетісом або Фіорентиною (2:1 на користь іспанського клубу у першому матчі).

Журналісти пишуть, що в разі перемоги у Лізі конференцій або поразки Челсі отримає 50 золотих або срібних медалей. Аристократи самі розподілятимуть нагороди між гравцями та тренерами.

— Очікується, що Михайло Мудрик отримає одну з них, оскільки він брав участь у турнірі на початку цього сезону, попри те, що зараз він відсторонений від футболу, – зазначило видання.

Так само на медаль можуть розраховувати орендовані гравці, такі як Жоау Феліш (в оренді в Мілані) та Ренато Вейга (в оренді в Ювентусі).

Нагадаємо, до допінг-скандалу у грудні Михайло Мудрик зіграв у поточному сезоні в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах. На його рахунку три голи та п’ять результативних передач.

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