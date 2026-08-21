Уранці 21 серпня у Пермському краї РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони, а в Пермі очевидці повідомили про дим над нафтопереробним заводом Лукойл-Пермнафтооргсинтез (ПНОС).

Про це повідомляють Міністерство територіальної безпеки Пермського краю та Telegram-канал Astra.

Атака на НПЗ у Пермі 21 серпня

Про атаку близько 07:30 повідомило Міністерство територіальної безпеки Пермського краю. Там заявили, що російські сили ППО відбивають удар безпілотників, а на місці працюють оперативні служби.

Зараз дивляться

На тлі вибухів мешканці Пермі почали публікувати у соцмережах фото та відео наслідків атаки — стовп диму в районі НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез. OSINT-експерт Telegram-каналу Astra ідентифікував підприємство за опублікованими кадрами.

Водночас російська влада поки офіційно не повідомляла про пошкодження НПЗ чи наслідки атаки.

Через загрозу безпілотників в аеропорту Велике Савіно в Пермі запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Після 08:00 влада Пермського краю повідомила про скасування режиму безпілотної небезпеки.

Пермський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак. Зокрема, про удари по підприємству повідомляли 30 квітня, 7 травня та 29 липня.

Що заявили у Міноборони РФ

Російське Міноборони заявило про нібито збиття за ніч 325 українських безпілотників. За твердженням відомства, дрони атакували низку регіонів РФ, зокрема Пермський край.

Офіційних даних про кількість безпілотників, які могли впасти на території Пермського краю, а також про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.

Сили оборони України 29 липня та в ніч проти 30 липня уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у російській Пермі.

8 травня дрони СБУ втретє атакувала НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез і ЛВДС Перм у РФ. Унаслідок удару на НПЗ загорілася установка АВТ, на ЛВДС Перм було уражено один із резервуарів.

Фото: Exilenova+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.