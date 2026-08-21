Російські війська вночі проти 21 серпня продовжили атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. На Сумщині під ударами опинилися житлові квартали, а на Харківщині російські дрони атакували село Леб’яже.

Водночас наслідки російських атак на портову інфраструктуру Одеси дедалі сильніше позначаються на українській економіці.

Тим часом The Atlantic повідомляє про нібито розроблений в Україні план застосування до тисячі дронів на добу для фактичного закриття повітряного простору над Москвою, хоча в Офісі президента існування такого плану заперечують.

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Росія ж провела ракетні навчання поблизу Південних Курильських островів, на частину яких претендує Японія.

Про ці та інші події ночі та ранку 21 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Сумщину

У ніч проти 21 серпня російські війська масовано атакували Сумську область ударними безпілотниками. У Сумах зафіксовано влучання на чотирьох локаціях.

В епіцентрі одного з ударів опинився двоповерховий житловий будинок, який зазнав значних руйнувань.

Ще напередодні ввечері російські війська атакували Конотоп. За попередньою інформацією ОВА, ворог застосував швидкісні безпілотники реактивного типу та завдав трьох прицільних ударів по житловому сектору.

Також в Есманській громаді безпілотник влучив у будинок.

Загалом унаслідок російських атак на Сумщині постраждали восьмеро людей, серед них 16-річна дівчина.

Удар дронів по Леб’яжому на Харківщині

Уночі російські війська атакували Леб’яже Харківської області шістьма ударними безпілотниками.

Після влучань пожежі виникли у п’яти приватних житлових будинках. Три будинки повністю знищені, ще 20 приватних осель та три господарські споруди пошкоджені.

Під час рятувальних робіт та розбору завалів надзвичайники деблокували тіла двох жінок віком 73 та 66 років.

Ще дві жінки, 41 та 73 років, дістали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу.

Удари по портах Одеси загрожують українській економіці

Посилення російських ударів по портовій інфраструктурі Одеси майже зупинило морський експорт українського зерна у розпал жнив, пише Bloomberg.

До посилення атак одеські порти забезпечували близько 90% морських поставок українського зерна. Тепер проблеми з вивезенням урожаю створюють ризики не лише для аграріїв, а й для всієї української економіки, оскільки аграрна продукція забезпечує понад половину експортної виручки країни.

За оцінкою НБУ, через перебої з експортом Україна може втратити до $2,5 млрд уже цього року. Oxford Economics прогнозує, що втрати економіки можуть становити 1,8% ВВП у 2026 році та 2,1% у 2027-му.

Якщо серйозні проблеми з експортом збережуться довше, втрати у 2027 році, за цими оцінками, можуть сягнути 5,3% ВВП.

Через неможливість нормально вивозити зерно частина аграріїв змушена зберігати врожай у спеціальних рукавах просто на полях або продавати його за ціною, яка не покриває витрат. Якщо ситуація не зміниться, українські потужності для зберігання зерна можуть бути заповнені вже на початку листопада.

Україна намагається переорієнтовувати вантажі на залізницю та дунайські порти, однак ці маршрути дорожчі та мають меншу пропускну здатність.

Україна нібито розглядала план масштабних атак дронами на Москву

Українські посадовці на початку 2026 року нібито запропонували президенту Володимиру Зеленському план масштабного застосування безпілотників проти аеропортів Москви та її околиць, пише The Atlantic із посиланням на двох співрозмовників.

За інформацією видання, задум передбачав запуск до тисячі автономних дронів на добу. Метою мало бути тривале фактичне закриття московського повітряного простору для цивільної авіації.

The Atlantic стверджує, що Зеленський висловив серйозні застереження через ризик влучання безпілотників у цивільні літаки та можливі жертви.

До середини весни проєкт нібито отримав кодову назву M&M’s, однак у липні його планування призупинили.

Водночас Офіс президента категорично заперечив інформацію про існування такого плану, назвавши її «повною нісенітницею».

РФ провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів

Російські військові провели ракетні стрільби в районі Південних Курильських островів, частину яких Японія вважає своєю територією, повідомляє Bloomberg.

До навчань залучили атомний підводний човен, ракетний крейсер та береговий ракетний комплекс Бастіон. Російська сторона стверджує, що ракети запускали по цілях на відстані понад 300 км.

Навчання відбувалися поблизу територій, які десятиліттями залишаються предметом суперечки між Москвою та Токіо. Зокрема, Росія ще у 2016 році розмістила комплекси Бастіон на острові Ітуруп, який Японія називає Еторофу.

Глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що нарощування російської військової присутності на чотирьох спірних островах суперечить позиції Токіо та є неприйнятним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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