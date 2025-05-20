Прощання з Максимом Неліпою: де поховають військового і чому його син не приїде на похорон

Брат Максима Неліпи, який загинув на фронті 12 травня 2025 року, розповів, де поховають актора-військового та чому його син не зможе приїхати на похорон.

Прощання з Максимом Неліпою

Андрій Неліпа повідомив, що прощання з військовим відбудеться наприкінці цього тижня. Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі в Києві. Дату прощання сім’я загиблого оголосить згодом, коли отримає дозвіл на поховання.

– Колона буде рухатися від шпиталю до Майдану. Там зроблять зупинку. А тоді підуть на прощання в ДК КПІ, де вчився Максим, – сказав брат Неліпи.

Син Максима Неліпи на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав разом із матір’ю до Ізраїлю. Там він вступив до лав ізраїльських Збройних сил та отримав ще одне громадянство.

Зараз дивляться

Щоб виїхати з країни, хлопець, як військовий ЦАХАЛу, має отримати дозвіл від командування. Врешті, стало відомо, що рідні Максима Неліпи не зможуть приїхати на похорон через далеку дорогу і складну логістику. Вони відвідають могилу пізніше. Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ актор і телеведучий Максим Неліпа добровільно приєднався до війська. Останнім часом він служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. У лавах Сил безпілотних систем ЗСУ Неліпа був командиром роти зі званням старшого лейтенанта. Читайте також На війні загинув Олександр Калініченко, дворазовий призер ЧС з веслування Фото: Максим Неліпа

Джерело : BBC Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.