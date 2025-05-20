Визначилися всі суперники збірної України на ЧС-2026 з хокею: список

Збірна України з хокею дізналася усіх суперників на чемпіонаті світу у 2026 році у другому за силою дивізіоні IA.

Це сталося за підсумками заключних матчів групового етапу на ЧС-2025 в елітному дивізіоні.

Суперники збірної України з хокею на ЧС-2026 в дивізіоні IA

Список учасників чемпіонату світу з хокею наступного року у дивізіоні IA поповнили команди Франції та Казахстану. Ці дві збірні посіли останні місця у своїх групах і понизилися у класі.

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Таким чином повний список учасників ЧС-2026 з хокею у дивізіоні IA виглядає так:

Україна;

Японія;

Польща;

Литва;

Франція;

Казахстан.

Зазначимо, що Литва підвищилася у класі, вигравши ЧС-2025 у дивізіоні IB – це третій за престижністю чемпіонат.

Згідно з регламентом змагань, дві найкращі команди чемпіонату світу у дивізіоні IA вийдуть в еліту, а найгірша команда понизиться у класі.

Нагадаємо, збірна України була близькою для виходу до елітного ЧС з хокею, але у вирішальному матчі програла команді Японії та фінішувала третьою із 9 балами. До еліти вийшли Велика Британія (12) та Італія (10).

Фото: IIHF

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