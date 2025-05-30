Сенсації не сталося: Стародубцева програла четвертій ракетці світу на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на Ролан Гаррос-2025 на стадії третього кола.

У двох сетах вона поступилася четвертій ракетці світу Жасмін Паоліні з Італії із рахунком 6:4, 6:1.

Стародубцева програла Паоліні

Тенісистки провели на корті 1 годину та 10 хвилин. За цей час жодна не зробила ейсу, Стародубцева припустилася більше невимушених помилок (30:24) та мала менше віннерів (5:13).

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На старті першої партії Стародубцева повела з брейком, але Паоліні відразу ж відповіла зворотнім. Потім стався ще один обмін брейками. Ключовою стала подача українки у десятому геймі, яку взяла італійка.

У другому сеті Юлії не вдалося взяти жодної подачі суперниць, до того ж вона поступилася на двох власних. У підсумку Паоліні з другої спроби оформила матчпойнт у сьомому геймі.

У попередньому колі Стародубцева здолала “нейтральну” Анастасію Потапову з паспортом РФ із рахунком 7:6 (7:4), 6:2.

Єдиною українською тенісисткою, яка продовжує виступи в одиночному розряді Ролан Гаррос є Еліна Світоліна. У третьому колі вона зустрінеться з американкою Бернардою Пера.

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