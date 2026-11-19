Загальна потреба України у фінансуванні на наступний рік становить $115 млрд. Наразі є позитивні сигнали щодо залучення $90 млрд, тому для покриття всіх витрат необхідно знайти ще $25 млрд.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Берліні у четвер, 19 листопада.

Зеленський про потреби у фінансуванні України на 2027 рік

– Ми зрозуміли, що Україні потрібно $115 млрд. У нас було $45 млрд, ви знаєте, друга частина кредиту США. Тобто потреби становлять ще $70 млрд. Це величезний виклик, – сказав глава держави.

За словами президента, зараз Україна отримує позитивні сигнали щодо можливості забезпечити фінансування на рівні $90 млрд. Таким чином, залишається знайти ще $25 млрд.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що маємо $90 млрд. Ми знайдемо $25 млрд, будемо над цим працювати, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія готує перелік реформ, які Україна повинна виконати для отримання фінансування у 2027 році.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що з нової позики на загальну суму €45 млрд для оборонної підтримки України передбачено €25 млрд.

Для отримання цих коштів Україна має узгодити з Європейським Союзом графіки постачання.

Надання бюджетної допомоги визначатиметься виконанням Україною погоджених реформ.

Серед пріоритетних напрямків змін Домбровскіс назвав збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету. Цього планують досягти, зокрема, завдяки заходам у податковій сфері.

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