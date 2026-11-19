Парламент Польщі долучиться до підтримки європейської інтеграції України та планує направити до Києва спеціального представника, який допомагатиме українській стороні на шляху до вступу в Європейський Союз.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк за результатами зустрічі з віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською, що відбулася у Варшаві.

Польща направить до Києва представника з питань євроінтеграції

Під час переговорів сторони наголосили на важливості постійного діалогу та тісної взаємодії між керівництвом парламентів двох країн.

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Йшлося і про співпрацю в межах Парламентської асамблеї України та Польщі, співголовами якої є Олена Кондратюк і Моніка Веліховська.

У межах цієї роботи учасники зустрічі обговорили створення та діяльність Польсько-української парламентсько-експертної групи з підтримки європейської інтеграції України.

З польського боку її співголовою стала Моніка Веліховська. До складу групи також увійшли депутати Сейму Павел Коваль, Агнешка Помаска, Анджей Гжиб, Збігнєв Рау та Павел Яблонський.

– Віцеспікерка Моніка Веліховська також повідомила мене, що в межах роботи цієї Групи Сейм планує відрядити до Києва свого представника пана Роберта Смоленя. Він досвідчений посадовець, який має експертні знання у сфері європейських справ, – зазначила Олена Кондратюк.

За її словами, спеціальний представник безпосередньо допомагатиме Україні в процесі інтеграції до Європейського Союзу.

Роберт Смолень має досвід підготовки законодавства, необхідного для вступу Польщі до ЄС. Він, зокрема, працював над механізмами взаємодії уряду та парламенту з питань європейської інтеграції.

– Крім того обговорили з пані Монікою імплементацію в Сеймі Польщі нещодавно-ухваленої резолюції Європарламенту щодо українських дітей. А саме необхідність посилення та розширення санкцій за злочини РФ з незаконної депортації, мілітаризації та зміни ідентичності українських дітей. Тих, яких Росія викрадає та 1,6 млн наших дітей на тимчасово-окупованих територіях України, – повідомила Олена Кондратюк.

Крім європейської інтеграції, представники України та Польщі обговорили подальше надання військової допомоги й поглиблення співпраці у сферах безпеки та оборони.

Серед питань, які порушили під час зустрічі, були постачання літаків МіГ-29, обмін досвідом та експертними знаннями у сфері технологій безпілотників.

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