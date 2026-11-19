Польща направить до Києва спецпредставника з питань євроінтеграції – КондратюкДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Польський Сейм планує направити до Києва спеціального представника для підтримки європейської інтеграції України.
- Роберт Смолень має досвід підготовки законодавства, яке було необхідне для вступу Польщі до ЄС.
Парламент Польщі долучиться до підтримки європейської інтеграції України та планує направити до Києва спеціального представника, який допомагатиме українській стороні на шляху до вступу в Європейський Союз.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк за результатами зустрічі з віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською, що відбулася у Варшаві.
Польща направить до Києва представника з питань євроінтеграції
Під час переговорів сторони наголосили на важливості постійного діалогу та тісної взаємодії між керівництвом парламентів двох країн.
Йшлося і про співпрацю в межах Парламентської асамблеї України та Польщі, співголовами якої є Олена Кондратюк і Моніка Веліховська.
У межах цієї роботи учасники зустрічі обговорили створення та діяльність Польсько-української парламентсько-експертної групи з підтримки європейської інтеграції України.
З польського боку її співголовою стала Моніка Веліховська. До складу групи також увійшли депутати Сейму Павел Коваль, Агнешка Помаска, Анджей Гжиб, Збігнєв Рау та Павел Яблонський.
– Віцеспікерка Моніка Веліховська також повідомила мене, що в межах роботи цієї Групи Сейм планує відрядити до Києва свого представника пана Роберта Смоленя. Він досвідчений посадовець, який має експертні знання у сфері європейських справ, – зазначила Олена Кондратюк.
За її словами, спеціальний представник безпосередньо допомагатиме Україні в процесі інтеграції до Європейського Союзу.
Роберт Смолень має досвід підготовки законодавства, необхідного для вступу Польщі до ЄС. Він, зокрема, працював над механізмами взаємодії уряду та парламенту з питань європейської інтеграції.
– Крім того обговорили з пані Монікою імплементацію в Сеймі Польщі нещодавно-ухваленої резолюції Європарламенту щодо українських дітей. А саме необхідність посилення та розширення санкцій за злочини РФ з незаконної депортації, мілітаризації та зміни ідентичності українських дітей. Тих, яких Росія викрадає та 1,6 млн наших дітей на тимчасово-окупованих територіях України, – повідомила Олена Кондратюк.
Крім європейської інтеграції, представники України та Польщі обговорили подальше надання військової допомоги й поглиблення співпраці у сферах безпеки та оборони.
Серед питань, які порушили під час зустрічі, були постачання літаків МіГ-29, обмін досвідом та експертними знаннями у сфері технологій безпілотників.