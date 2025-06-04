Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Не хочу так довго: Світоліна сказала, скільки ще планує грати у професійному тенісі

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос розповіла, скільки ще має намір продовжувати грати.

На пресконференції 30-річну спортсменку журналісти запитали, чи хоче вона грати довше за свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса, якому 38 років.

Світоліна сказала, як довго продовжуватиме кар’єру

Еліна зізналася, що планує завершити свою ігрову кар’єру раніше за чоловіка, адже не має бажання грати до такого віку.

Зараз дивляться

– Ні, не хочу грати так довго. Тому що, очевидно, я хочу мати більше дітей. Я просто хочу щасливо завершити кар’єру. Для мене бути в турі стільки років іноді буває важко та самотньо. Іноді трапляються важкі моменти. У мене так багато справ поза тенісом. Для мене буде нормальним завершити раніше, ніж Гаелю зараз, – цитує слова Світоліної The Tennis Letter у X.

Зазначимо, що у вересні Еліні виповниться 31 рік, а її чоловіку – 39.

Наступним турніром, на якому заявлена Світоліна, стане WTA 500 у Берліні на траві, де вона буде 12-ю сіяною. Змагання стартують 16 червня і триватимуть до 22 червня.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Світоліна і Гаель Монфіс вперше стали батьками. У подружжя народилася донька, яку назвали Скай.

Читайте також
Свьонтек не пустила Світоліну в півфінал Ролан Гаррос: як минув матч
Еліна Світоліна

Пов'язані теми:

Еліна СвітолінаРолан ГарросТеніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь