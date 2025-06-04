Не хочу так довго: Світоліна сказала, скільки ще планує грати у професійному тенісі

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос розповіла, скільки ще має намір продовжувати грати.

На пресконференції 30-річну спортсменку журналісти запитали, чи хоче вона грати довше за свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса, якому 38 років.

Світоліна сказала, як довго продовжуватиме кар’єру

Еліна зізналася, що планує завершити свою ігрову кар’єру раніше за чоловіка, адже не має бажання грати до такого віку.

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– Ні, не хочу грати так довго. Тому що, очевидно, я хочу мати більше дітей. Я просто хочу щасливо завершити кар’єру. Для мене бути в турі стільки років іноді буває важко та самотньо. Іноді трапляються важкі моменти. У мене так багато справ поза тенісом. Для мене буде нормальним завершити раніше, ніж Гаелю зараз, – цитує слова Світоліної The Tennis Letter у X.

Зазначимо, що у вересні Еліні виповниться 31 рік, а її чоловіку – 39.

Наступним турніром, на якому заявлена Світоліна, стане WTA 500 у Берліні на траві, де вона буде 12-ю сіяною. Змагання стартують 16 червня і триватимуть до 22 червня.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Світоліна і Гаель Монфіс вперше стали батьками. У подружжя народилася донька, яку назвали Скай.

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