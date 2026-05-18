У Києві викрили шахрайську схему, жертвою якої став колишній прем’єр-міністр України. Зловмисники, видаючи себе за співробітників СБУ та поліції, виманили у пенсіонера понад 7 млн грн у різній валюті.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Шахраї ошукали експрем’єра України

За інформацією слідства, аферисти зв’язалися з 79-річним чоловіком, представившись працівником Служби безпеки України та слідчим Нацполіції. Вони надіслали потерпілому фальшиві повістки та заявили, що нібито проти нього відкрили кримінальне провадження через закупівлю Шахедів для Росії.

Під психологічним тиском чоловік погодився провести обшук у форматі відеодзвінка та показав свої заощадження. Після цього шахраї переконали його передати гроші для перевірки.

Біля будинку потерпілий віддав одному із зловмисників $110 710, €10 200, а також кошти в ізраїльських шекелях, британських фунтах і чеських кронах. Долари та євро фігуранти переказали на криптовалютний рахунок організатора схеми, а собі лишили по 300 доларів. Іншу валюту їм не вдалося обміняти.

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків (19 та 26 років), які безпосередньо забирали гроші у потерпілого. Обом учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру у пособництві в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 4,9 млн грн та 3,3 млн грн.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

За інформацією Укрінформу, BBC Україна, потерпілим виявився колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко.

Фото: Київська міська прокуратура

Джерело : Офіс генпрокурора

