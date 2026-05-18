Тема трудових мігрантів останніми місяцями стала однією з найбільш обговорюваних в українських соцмережах.

У Telegram-каналах та TikTok дедалі частіше з’являються відео й дописи про те, що в українських містах нібито масово з’являються громадяни Індії та інших країн Азії.

Тож користувачі активно шукають відповіді на питання, хто такі індуси та чи справді країна почала масово залучати іноземну робочу силу. Деталі — читайте в нашому матеріалі.

Індуси чи індійці: у чому різниця

У соцмережах часто використовують слово “індуси”, говорячи про громадян Індії. Однак це некоректне формулювання.

Індійці — це громадяни або вихідці з Індії незалежно від національності, мови чи релігії. Натомість індуси — це люди, які сповідують індуїзм. Саме тому термін “індуси” не завжди є правильним, адже далеко не всі громадяни Індії сповідують індуїзм.

Чому в Україні заговорили про іноземних працівників

Проблема дефіциту кадрів в Україні загострюється вже не перший рік. Через війну, мобілізацію та виїзд мільйонів українців за кордон підприємства дедалі частіше стикаються з нестачею працівників.

Саме тому урядовці та економісти почали публічно говорити про необхідність залучення трудових мігрантів. Найчастіше згадують громадян Індії, Бангладеш, Ефіопії та інших держав Глобального Півдня.

Утім, навіть попри кадровий голод, іноземці не поспішають їхати в країну, де триває повномасштабна війна та щоденні обстріли.

Іноземні працівники вже з’явилися в регіонах

Перші випадки залучення іноземних працівників уже офіційно підтвердили в окремих містах. У Черкасах мер Анатолій Бондаренко повідомив, що до дорожніх робіт залучили близько десяти іноземців. Їх залучають для асфальтування вулиць через нестачу працівників у комунальній сфері.

Схожа ситуація і в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що на будівництвах уже працюють громадяни Індії. Причиною він назвав мобілізацію та масовий виїзд українців за кордон.

Найбільший дефіцит кадрів зараз спостерігається у:

будівництві;

логістиці;

аграрному секторі;

медицині;

освіті;

комунальній сфері.

Скільки індусів в Україні та чи багато трудових мігрантів

Наразі в Україні офіційно працюють близько 11 тис. трудових мігрантів. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Він розповів, що дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні видає Державний центр зайнятості, однак сам документ ще не гарантує, що людина фактично приїде до країни та почне працювати.

Упродовж 2024 року іноземцям видали 6 123 дозволи на роботу в Україні, тоді як у 2025-му — вже 9 582. За перші три місяці цього року оформлено ще 2 495 таких дозволів.

Утім, значну частину з них згодом анулювали. Так, у 2024 році скасували 4 083 дозволи через те, що роботодавці не надали підписані трудові договори або не сплачували єдиний соціальний внесок. У 2025 році відкликали ще 3 300 дозволів — як через відмову самих роботодавців, так і через відсутність контрактів чи несплату ЄСВ.

Насправді індусів в Україну у 2026 році приїхало небагато. Торік найбільше дозволів на працевлаштування отримали громадяни Туреччини — 1 404. Далі була Індія з 946 дозволами та Узбекистан — із 936.

За підсумками першого кварталу цього року лідерами за кількістю виданих дозволів залишаються громадяни Індії — 365. Туреччина має 308 дозволів, Китай — 160, Пакистан — 149, а Бангладеш — 104.

За словами Василя Воскобойника, у соцмережах часто поширюють інформацію про нібито масовий наплив мігрантів із Пакистану та Бангладеш, хоча на практиці саме громадяни цих країн отримують одну з найменших кількостей дозволів на роботу в Україні.

Він також зазначив, що Індію зарахували до країн із підвищеним міграційним ризиком, тому її громадянам нерідко відмовляють ще на етапі оформлення робочих віз.

Де живуть індуси та чому тема стала вірусною

Окрему хвилю дискусій спричинило відео у соцмережах, де іноземці розповідають про життя в Україні.

Водночас у Центрі протидії дезінформації заявляють, що значна частина такого контенту має ознаки інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання ксенофобії та внутрішніх конфліктів в українському суспільстві.

Мета таких кампаній — спровокувати страхи щодо втрати ідентичності, заміщення населення та посилити внутрішні конфлікти в Україні. Росія уважно стежить за українським інформаційним простором і просуває теми, які викликають найбільшу емоційну реакцію суспільства.

Водночас, кадрова криза в Україні є реальною проблемою. За оцінками бізнесу, близько 75% компаній уже стикаються з нестачею працівників.

Чому бізнес зацікавлений у мігрантах

Економіст і член ради НБУ Василь Фурман зазначає, що кадровий дефіцит є типовим явищем для країн, які проходять через масштабну кризу та готуються до післявоєнного відновлення.

Через нестачу робочої сили підприємства дедалі частіше розглядають іноземців як можливість підтримати роботу виробництв, будівельних компаній і комунальних служб.

Водночас, головним завданням держави все ж залишається повернення українців із-за кордону, а не масове заміщення працівників іноземцями.

