Російська Федерація спростила процедуру отримання громадянства для жителів невизнаного Придністров’я — крок, який у Києві розцінили як черговий елемент довгострокової стратегії впливу в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня 2026 року наголосив, що такі дії можуть мати не лише політичний, а й безпековий вимір, адже фактично створюють додаткові інструменти для залучення людей до військових структур РФ та закріплення контролю над територією.

Придністров’я — це приклад “замороженого конфлікту”, який може бути активізований у ширшому геополітичному контексті. Україна, за словами Зеленського, уважно стежить за ситуацією та розглядає присутність російського військового контингенту в регіоні як один із факторів ризику для регіональної стабільності.

Придністров’я: де знаходиться

Придністров’я, або так звана Придністровська Молдавська Республіка, — це самопроголошене утворення, яке де-факто існує на лівому березі річки Дністер.

Так звана Придністровська Молдавська Республіка на карті розташована у Східній Європі, між Україною та рештою території Молдови. Це вузька смуга землі вздовж Дністра, а також окремі населені пункти на правому березі.

З точки зору міжнародного права, Придністров’я входить до складу Республіки Молдова, однак фактичний контроль здійснюють місцеві структури влади, що діють автономно від Кишинева.

Придністров’я на карті світу: стратегічне розташування

Придністров’я на карті світу — це невеликий регіон, але стратегічно важливий коридор між Україною та Молдовою.

Ключові географічні особливості:

розташування вздовж річки Дністер;

відсутність прямого виходу до моря;

близькість до Одеської області України.

Як виникло Придністров’я

Поява Придністров’я пов’язана з подіями кінця існування СРСР. У 1980-х роках на лівому березі Дністра, де розташовані промислові міста регіону, переважало російськомовне населення. У серпні 1989 року в Тирасполі було створено Об’єднану раду трудових колективів, яка вимагала запровадження двох державних мов у Молдавській РСР та ширшої автономії регіону.

Згодом ці ініціативи переросли в політичний рух за створення окремої адміністративної одиниці — так званої Придністровської Молдавської РСР.

У 1991 році на тлі розпаду Радянського Союзу ситуація різко загострилася. Кишинів проголосив курс на незалежність і почав перегляд радянської спадщини, що частина населення лівого берега Дністра сприйняла як загрозу.

У відповідь у Тирасполі заявили про власні політичні рішення та фактичну автономію, що стало основою для подальшого розколу.

Після цього почалося протистояння між центральною владою Молдови та структурами, що контролювали лівобережжя.

На початку 1990-х років конфлікт перейшов у збройну фазу. У бойових діях брали участь місцеві формування, а також підрозділи, що залишалися на території регіону після розпаду СРСР.

У Придністров’ї була присутня 14 армія колишнього СРСР (яка згодом перейшла під юрисдикцію Росії), що суттєво впливало на баланс сил під час конфлікту.

Бої тривали до літа 1992 року, коли було підписано угоду про припинення вогню між сторонами. Унаслідок конфлікту загинули тисячі людей, а територія залишилася розділеною політично й адміністративно.

Кому належить Придністров’я зараз

Сьогодні Придністров’я де-юре є частиною Республіки Молдова, але де-факто має власні органи влади, армію та адміністрацію в Тирасполі. У регіоні присутній контингент російських “миротворців”, а значна частина населення має російські паспорти та отримує соціальні виплати з Росії.

