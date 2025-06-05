Збірна України U-21 оголосила заявку на молодіжне Євро-2025: хто у складі

Молодіжна збірна України U-21 оголосила заявку на чемпіонат Європи з футболу 2025 року.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Склад збірної України U-21 на Євро-2025

До фінальної заявки молодіжки на турнір увійшли 23 гравці, з яких три воротарі та 20 польових виконавців.

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Найбільше представництво у заявці команди має київське Динамо – вісім гравців. По два футболісти представляють львівські Карпати, Колос та польську Лехію.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Крупський (Ворскла), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925), Едуард Козік (Колос), Віталій Роман (Рух), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Крупський (Ворскла), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925), Едуард Козік (Колос), Віталій Роман (Рух), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина). Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (усі – Динамо), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – Карпати), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря), Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос).

Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (усі – Динамо), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – Карпати), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря), Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос). Форварди: Богдан В’юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо).

Порівняно з підготовчим складом на товариські матчі перед Євро-2025 до остаточної заявки не потрапили троє футболістів: Роман Дідик (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія) та Борис Крушинський (Полісся).

Натомість до заявки України на Євро-2025 увійшов півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк, з яким команда АПЛ наприкінці травня продовжила контракт.

На чемпіонаті Європи U-21 суперниками синьо-жовтих стануть збірні Нідерландів, Фінляндії та Данії.

Сам турнір приймає Словаччина. Він відбудеться з 11 до 28 червня. Першу гру підопічні Унаї Мельгоси проведуть 12 червня проти Данії, гра другого туру проти Фінляндії відбудеться 15 червня, а третя гра групового етапу буде проти Нідерландів 18 червня.

Джерело : УАФ

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