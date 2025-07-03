Діогу Жота загинув у ДТП у Іспанії: 11 днів тому вінгер Ліверпуля одружився

Діогу Жота — вінгер Ліверпуля та форвард збірної Португалії — загинув у ДТП у 28 років.

Діогу Жота загинув в автокатастрофі: що відомо

Інцидент стався у провінції Самора, Іспанія.

28-річний футболіст загинув унаслідок ДТП на трасі А-52, поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабріа.

Зараз дивляться

Як повідомляє видання Marca, автомобіль, у якому перебували Жота та його брат Андре, злетів з дороги, після чого машина загорілась.

Ніколо Скіра на своїй сторінці у соцмережі Х підтвердив загибель Жота та висловив співчуття.

– Жахлива і сумна новина. На 28-му році життя помер форвард Ліверпуля Діогу Жота. Царство йому небесне, – написав він.

Інсайдер Фабріціо Романо теж підтвердив смерть відомого футболіста.

Пізніше загибель Діогу Жота підтвердили у Федерації футболу Португалії та у футбольному клубі Ліверпуль.

– Футбольний клуб Ліверпуль спустошений трагічною звісткою про смерть Діого Жоти. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст помер після дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре. Ліверпульський ФК наразі не буде робити більше коментарів і просить поважати кордони сімей Діого та Андре, друзів, одноклубників та співробітників клубу, оскільки вони намагаються змиритися з немислимою втратою, – йдеться у повідомленні.

Ця жахлива подія сталася всього через кілька днів після особистої радості футболіста. 22 червня Діогу Жота відсвяткував весілля. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Діогу Жота – кар’єра

Жота був важливою частиною команди Ліверпуль, до якої приєднався у 2020 році.

Раніше грав за Порту та Вулверхемптон, здобувши репутацію динамічного та технічного нападника.

У сезоні 2024/25 він провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.