Українська співачка Аліна Гросу опинилася в центрі скандалу через хрестини її сина Марка-Габріеля, що відбулися кілька місяців тому.

Особливу хвилю обговорень у мережі викликав той факт, що хрещеною мамою малюка стала Ірина Білик, а таїнство відбулося у Свято-Духівському соборі Чернівців за участю підсанкційного митрополита Мелетія.

В інтерв’ю Oboz.ua. Аліна Гросу пояснила, чому родина обрала саме цей храм та відповіла щодо критики на адресу Ірини Білик.

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Аліна Гросу прокоментувала скандал довкола хрестин сина

Аліна Гросу зауважила, що вибір місця для хрещення дитини був пов’язаний виключно з глибокою родинною історією, а не з постаттю конкретного ієрарха чи священнослужителя.

— Щодо церкви та гучних обговорень, я, напевно, не скажу нічого нового, окрім того, що це одна з найбільших і найвідоміших церков Чернівців. Саме там хрестили мене, згодом – мого молодшого брата Михайлика, двоюрідних братів і сестер, а пізніше і їхніх дітей. Для нашої родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов’язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем, — пояснила Аліна Гросу.

Гросу зізналася, що про підсанкційний статус митрополита Мелетія та інші скандальні подробиці навколо храму родина дізналася вже після події з публікацій у медіа.

Водночас Гросу здивувала хвиля критичних зауважень, яка спершу спрямувалася на Ірину Білик.

— Усе, що пов’язано з митрополитом Мелетієм та історіями навколо собору, ми дізналися вже з новин і медіа. Але в цій ситуації мене більше цікавить інше: якщо щодо діяльності храму та його представників є настільки серйозні зауваження, чому він продовжує функціонувати у нинішньому статусі? І чому ці питання та обурення спочатку адресували навіть не мені, а Ірині Білик, яка просто приїхала похрестити мого сина?

Аліна Гросу наголосила, що перевірка церковних діячів — це функція відповідних державних структур, а для її родини це був виключно світлий сімейний день.

— Мені здається, ці питання варто адресувати компетентним органам та відповідним структурам. Я не настільки обізнана в церковних питаннях і, якщо чесно, сама до церкви ходжу переважно на великі релігійні свята та важливі моменти друзів та родини. Тому проводити якесь окреме розслідування чи перевірку собору та священнослужителів перед хрестинами нам навіть у голову не прийшло. Для нас це був передусім сімейний день і продовження традиції, яка існує в нашій родині багато років, — підсумувала Гросу.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу потрапила під обстріл у селі Мила.

Готельний комплекс Цитадель у селі Мила Бучанського району, де зупинилася артистка, зазнав руйнувань унаслідок влучання та детонації.

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