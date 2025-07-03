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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Ф’юрі викликав Усика на третій поєдинок: можливі дата і місце бою

Усик Ф'юрі
Фото: Getty Images

У четвер, 3 липня, ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі повідомив про те, що збирається повернутися в бокс для третього бою з українцем Олександром Усиком.

Про це він написав у себе в Instagram.

Третій бій Усика та Ф’юрі – дата і місце

– 18 квітня 2026 року, стадіон Вемблі. Трилогія! З приводу квитків зв’язуйтеся зі Спенсером Брауном (менеджер Ф’юрі – Ред.), – йдеться у дописі.

Фьюри вызвал Усика на трилогию: дата и место боя Фото 1

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Нині Усик готується до бою проти Даніеля Дюбуа, який очікується 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Нагадаємо, останній бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі був реваншем. У грудні 2024 року українець переміг британця за одноголосним рішенням суддів.

До цього Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри. Він уже декілька разів закінчував її, востаннє – у серпні 2022 року. 

В останнє відновлення боксер провів чотири поєдинки. Двома він захистив чемпіонський пояс WBC, потім – двічі поступився Олександрові Усику.

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Джерело: Instagram Тайсон Ф’юрі

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