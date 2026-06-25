Євросоюз виділяє Україні €3,2 млрд першого траншу макрофінансової допомоги з кредитного пакета на €90 млрд.

Про це під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС посилює підтримку України: що відомо про новий транш

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС і держави-члени надали Україні близько €200 млрд допомоги.

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– Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, це €3,2 млрд макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні, – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що найближчими днями ЄС також почне переказувати Україні кошти із пакета на €6 млрд, що спрямовані на виробництво дронів. Фон дер Ляєн наголосила, що це є відображенням “солідарності в дії”.

– Це показує, що підтримка Європи для України незмінна, – підсумувала президентка Європейської комісії.

Вона також повідомила, що ЄС продовжує закликати всіх партнерів продовжувати підтримку, оскільки сильна та незалежна Україна – “в наших спільних інтересах”.

Реакція України

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи рішення ЄС надати Україні позику у розмірі €3,2 млрд, зазначила, що кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості.

– Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України, – наголосила вона.

Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську планується укладення близько 160 угод на загальну суму понад €10 млрд.

Фото: Юлія Свириденко

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