Фон дер Ляєн оголосила про €3,2 млрд для України та фінансування дронів
- ЄС перераховує Україні перший транш макрофінансової допомоги – €3,2 млрд з кредитного пакета на €90 млрд.
- Єврокомісія також анонсувала запуск фінансування виробництва дронів.
- Загальний обсяг підтримки ЄС Україні з початку повномасштабної війни сягнув близько €200 млрд.
Євросоюз виділяє Україні €3,2 млрд першого траншу макрофінансової допомоги з кредитного пакета на €90 млрд.
Про це під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
ЄС посилює підтримку України: що відомо про новий транш
Урсула фон дер Ляєн зауважила, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС і держави-члени надали Україні близько €200 млрд допомоги.
– Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, це €3,2 млрд макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні, – заявила фон дер Ляєн.
Вона додала, що найближчими днями ЄС також почне переказувати Україні кошти із пакета на €6 млрд, що спрямовані на виробництво дронів. Фон дер Ляєн наголосила, що це є відображенням “солідарності в дії”.
– Це показує, що підтримка Європи для України незмінна, – підсумувала президентка Європейської комісії.
Вона також повідомила, що ЄС продовжує закликати всіх партнерів продовжувати підтримку, оскільки сильна та незалежна Україна – “в наших спільних інтересах”.
Реакція України
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи рішення ЄС надати Україні позику у розмірі €3,2 млрд, зазначила, що кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості.
– Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України, – наголосила вона.
Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську планується укладення близько 160 угод на загальну суму понад €10 млрд.
Фото: Юлія Свириденко