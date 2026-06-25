Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари українських сил по нафтобазі Полтавська у Краснодарському краї РФ та двох нафтопереробних заводах в Уфі.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

Зеленський про удари по нафтобазі Полтавська та НПЗ в Уфі

За словами президента, далекобійні операції України є послідовною відповіддю на російські удари по українських містах та спроби Москви затягувати війну.

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Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч проти 25 червня українські підрозділи уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському регіоні РФ.

Our long-range operations are consistent, precise responses to Russia dragging out the war and attacking Ukrainian cities and communities. Last night, Defense Forces units struck the Poltavska oil depot in the Krasnodar region. The target was approximately 300 kilometers from… pic.twitter.com/jEixUzrWdY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026

Він уточнив, що відстань до об’єкта становить близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Також, за словами президента, вже вранці Служба безпеки України завдала ударів по двох нафтопереробних підприємствах в Уфі — Башнефть-Уфанефтехим та Башнефть-Новойл.

Відстань до цих об’єктів, як заявив глава держави, перевищує 1 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

— Наші далекобійні операції — це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує реалізацію власного плану далекобійного стримування.

— Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати, — сказав глава держави.

Раніше президент заявляв, що Україна працює над подальшим збільшенням дальності застосування ударних безпілотників.

За словами Зеленського, українські дрони вже продемонстрували можливість ураження цілей на відстані понад 2 500 км.

Він також анонсував подальше розширення можливостей — до понад 3 тис. км.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Полтавську нафтобазу у Краснодарському краї 25 червня на об’єкті виникла пожежа.

Крім того, через інцидент тимчасово перекрили рух між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

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