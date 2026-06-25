У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки та серії вибухів запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання.

Частина населених пунктів залишилася без світла, а перебої в роботі енергомереж вплинули й на водопостачання.

Про це повідомили окупаційне підприємство Крименерго, окупаційна адміністрація Севастополя та підприємство Вода Криму.

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В окупаційному Крименерго заявили, що режим тимчасового обмеження електропостачання введений за командою диспетчера Чорноморського регіонального диспетчерського управління.

Там стверджують, що це вимушений захід для недопущення перевантаження енергомережі та масштабнішої аварії.

Окупаційна сторона повідомила, що погодинних графіків наразі немає, а відключення проводяться вибірково — залежно від навантаження та ситуації в мережі.

За офіційною версією окупаційної влади, після стабілізації роботи енергосистеми обмеження мають скасувати.

Після нічних подій окупаційна адміністрація Севастополя оприлюднила великий перелік територій, де тимчасово відсутнє електропостачання.

Відключення зачепили Інкерман, Північну сторону міста, Нахімовський, Ленінський, Гагарінський та Балаклавський райони.

Також перебої зафіксували у частині передмість, приватного сектору та населених пунктів Південного берега.

Через проблеми зі світлом почалися перебої з водопостачанням

Після відключення електроенергії окупаційне підприємство Вода Криму заявило про аварійно-відновлювальні роботи та обмеження подання води.

Зокрема, у Сімферополі проблеми пояснили зупинкою роботи насосних станцій через аварію в мережах.

Також про перебої або обмеження повідомили у Бахчисарайському, Білогірському, Джанкойському, Красноперекопському, Керченському та Феодосійському районах.

У частині населених пунктів заявили про знижений тиск води та тимчасове припинення подання.

Нагадаємо, що проблеми з електро- та водопостачанням півострова стали наслідком нічної атаки дронів по тимчасово окупованому Криму у ніч проти 25 червня.

За даними моніторингових ресурсів і місцевих пабліків, вибухи лунали у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті, а також у Первомайському та Красноперекопському районах.

Також повідомлялося, що під удар могли потрапити Балаклавська та Таврійська ТЕС, а також район військового аеродрому Кача.

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