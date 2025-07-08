Флуміненсе – Челсі: де дивитися півфінал КЧС-2025 та які прогнози букмекерів

8 та 9 липня, у півфіналах Клубного чемпіонату світу з футболу зійдуться чотири команди. Флуміненсе зіграє проти Челсі, а в іншому матчі зустрінуться ПСЖ та мадридський Реал. На кону вихід до фіналу турніру.

Де відбудеться півфінальний матч Клубного чемпіонату світу Флуміненсе – Челсі та коли, читайте в нашому матеріалі.

Флуміненсе – Челсі: дата проведення півфіналу КЧС-2025

8 липня о 22:00 за київським часом відбудеться півфінальний матч Клубного чемпіонату світу між Флуміненсе та Челсі.

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Гра пройде на стадіоні Мідоулендс Стедіум (Іст-Резерфорд).

Матч Флуміненсе – Челсі: прогноз

Челсі приїхав на турнір з амбіціями, і тепер до трофею залишилося два кроки. Команда стартувала з перемоги над Лос-Анджелесом (2:0), але сенсаційно програла Фламенго (1:3). У заключному матчі групи Челсі обіграв Есперанс (3:0) і посів друге місце.

В 1/8 фіналу лондонці провели складний матч з Бенфікою, який переривали через погану погоду. Основний час закінчився внічию 1:1, а в овертаймі Челсі вирвав перемогу – 4:1. У чвертьфіналі проти Палмейраса “сині” контролювали гру, але перемогу здобули лише на 83-й хвилині – 2:1. Цей матч буде вже третім для Челсі проти бразильських клубів на турнірі, з поки що однією перемогою і однією поразкою.

Флуміненсе – справжня сенсація турніру. Вийшовши в півфінал, команда добре використовує свої сильні сторони, особливо у захисті. На груповому етапі Флуміненсе посів друге місце, пропустивши вперед Боруссію Дортмунд, але не програвши жодного матчу.

Перемога над Інтером (2:0) стала несподіванкою, особливо враховуючи складності європейської команди з новим тренером. У чвертьфіналі Флуміненсе виявився кращим за Аль-Хіляль (2:1), завдяки точній реалізації моментів.

Це перша зустріч команд між собою. Челсі вважають фаворитом, а Флуміненсе – єдиною командою, яка може завадити європейському фіналу. Очікується не надто результативна, але цікава гра.

Прогнози на матч Флуміненсе – Челсі букмекерів: перемога Флуміненсе – 5,41, нічия – 3,80, перемога Челсі – 1,67.

Флуміненсе – Челсі: де дивитися півфінал КЧС-2025

Півфінали Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 можна подивитися в ефірі телеканалу Суспільне Спорт, на регіональних каналах Суспільного, а також онлайн – на сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

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Коментатуватиме матч Флуміненсе – Челсі Володимир Кобельков.

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