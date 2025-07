Усик та Дюбуа показали вагу перед боєм за абсолют і зійшлися у дуелі поглядів

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик та володар поясу IBF Деніель Дюбуа взяли участь у традиційній церемонії зважування перед боєм у Лондоні.

Після цього відбулася завершальна дуель поглядів напередодні поєдинку Усик – Дюбуа 2.

Під час церемонії зважування Даніель Дюбуа переважив Олександра Усика на понад 7 кг.

Ваги під Олександром Усиком показали 103,1 кг, тоді як вага британця перед боєм-реваншем складала 110,5 кг.

Після зважування відбулася ще одна дуель поглядів, під час якої британець знову не встояв під пильним поглядом Олександра і першим відвів голову у бік.

