Усик та Дюбуа показали вагу перед боєм за абсолют і зійшлися у дуелі поглядів

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик та володар поясу IBF Деніель Дюбуа взяли участь у традиційній церемонії зважування перед боєм у Лондоні.

Після цього відбулася завершальна дуель поглядів напередодні поєдинку Усик – Дюбуа 2.

Усик – Дюбуа 2: церемонія зважування

Під час церемонії зважування Даніель Дюбуа переважив Олександра Усика на понад 7 кг.

Зараз дивляться

Ваги під Олександром Усиком показали 103,1 кг, тоді як вага британця перед боєм-реваншем складала 110,5 кг.

— Для мене це велика можливість, для моїх людей та моєї країни. Дякую Ісусу Христу та Діві Марії. Побачимося завтра, дуже дякую. Слава Україні! – сказав після зважування Усик.

Після зважування відбулася ще одна дуель поглядів, під час якої британець знову не встояв під пильним поглядом Олександра і першим відвів голову у бік.

Heavyweight Supremacy Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/SUcmgsrTDL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025

У реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.

Переможець поєдинку об’єднає пояси і стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Усик вже ставав абсолютним чемпіоном, коли здолав Тайсона Ф’юрі, але згодом змушений був відмовитися від одного з поясів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.