Рейтинг WTA: Світоліна та Ястремська покращили свої позиції
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 21 липня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає ще полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну сходинку і тепер посідає 13-е місце. Марта Костюк залишилася на тій же позиції, тоді як Даяна Ястремська піднялася на шість сходинок і тепер йде 33-ю.
Також у першій сотні перебуває Юлія Стародубцева, яка втратила дві позиції та тепер йде на 74-му місці.
- 13. (14). Еліна Світоліна – 2 794 очки;
- 27. (27). Марта Костюк – 1 616 очок;
- 33. (39). Даяна Ястремська – 1 394 очок;
- 74. (76). Юлія Стародубцева – 875 очок;
- 127. (123). Ангеліна Калініна – 603 очок;
- 172 (174) Олександра Олійникова – 420 очок;
- 192. (201). Дар’я Снігур – 384 очок;
- 216 (233) Анастасія Соболєва – 337 очок.
Рейтинг WTA від 21 липня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA не відбулося змін.
- (1). Аріна Соболенко – 12 420 очок;
- (2). Коко Гофф (США) – 7 699 очок;
- (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 813 очок;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 423 очки;
- (5). Мірра Андреєва – 5 163 очки;
- (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 553 очки;
- (7). Аманда Анісімова (США) – 4 470 очок;
- (8) Медісон Кіз (США) – 4 374 очки;
- (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576 очок;
- (10). Емма Наварро (США) – 3 454 очок.
На цьому тижні стартує турнір WTA серії 500 у Вашингтоні та турнір серії 250 у Празі.