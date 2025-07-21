Рейтинг WTA: Світоліна та Ястремська покращили свої позиції

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 21 липня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає ще полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну сходинку і тепер посідає 13-е місце. Марта Костюк залишилася на тій же позиції, тоді як Даяна Ястремська піднялася на шість сходинок і тепер йде 33-ю.

Також у першій сотні перебуває Юлія Стародубцева, яка втратила дві позиції та тепер йде на 74-му місці.

13. (14). Еліна Світоліна – 2 794 очки;

27. (27). Марта Костюк – 1 616 очок;

33. (39). Даяна Ястремська – 1 394 очок;

74. (76). Юлія Стародубцева – 875 очок;

127. (123). Ангеліна Калініна – 603 очок;

172 (174) Олександра Олійникова – 420 очок;

192. (201). Дар’я Снігур – 384 очок;

216 (233) Анастасія Соболєва – 337 очок.

Рейтинг WTA від 21 липня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA не відбулося змін.

(1). Аріна Соболенко – 12 420 очок; (2). Коко Гофф (США) – 7 699 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 813 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 423 очки; (5). Мірра Андреєва – 5 163 очки; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 553 очки; (7). Аманда Анісімова (США) – 4 470 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 374 очки; (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3 576 очок; (10). Емма Наварро (США) – 3 454 очок.

На цьому тижні стартує турнір WTA серії 500 у Вашингтоні та турнір серії 250 у Празі.

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