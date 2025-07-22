Динамо Київ розгромило Хамрун у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над мальтійським клубом Хамрун Спартанс у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Матч Хамрун – Динамо Київ відбувся на стадіоні Гіберніанс Граунд у місті Паола на Мальті та завершився перемогою біло-синіх з рахунком 3:0.

Хамрун – Динамо Київ: як минув матч

У першому таймі динамівці переважали як за володінням м’ячем, так і за ударами по воротах – 7 (4 – площину) проти одного у мальтійської команди.

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Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки голу Владислава Ваната.

У компенсований арбітром час голом відзначився Денис Попов, але це взяття воріт скасували через офсайд після перегляду VAR. У підсумку на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

Після перерви біло-сині все ж змогли подвоїти свою перевагу завдяки голу Віталія Буяльського, якому асистував Назар Волошин.

А фінальну крапку у матчі поставив вже сам Волошин у компенсований час до другого тайму, довівши рахунок до розгромного.

Хамрун – Динамо Київ – 0:3

Голи: Ванат, 13 Буяльський, 76 Волошин, 90+2

Матч-відповідь у парі Динамо Київ – Хамрун запланована на вівторок, 29 липня, у польському Любліні.

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