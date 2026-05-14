Китайський лідер Сі Дзіньпін і Дональд Трамп розпочали вечерю в Пекіні. До столу подали китайські делікатеси, меню було адаптоване до вибагливих смаків президента США.

Про це пише CNN.

Меню вечері Сі Дзіньпіна і Дональда Трампа

– У Пекіні подано вечерю: лідер Китаю Сі Цзіньпін пригощає Дональда Трампа добіркою китайських делікатесів, частина з яких адаптована до відомих вибагливих смаків президента США, – пише видання.

Журналістам, які супроводжують президента США, був наданий список страв.

Зараз дивляться

Відомо, що гості державного банкету в четвер увечері куштують Лобстера в томатному супі, Хрусткі яловичі реберця, Пекінську качку, Тушковані сезонні овочі, Томленого лосося в гірчичному соусі та Смажену булочку зі свининою.

Пекінська качка вважається фірмовою стравою китайської столиці, тоді як смажена булочка зі свининою є класичною стравою на сніданок у південно-східному регіоні Китаю, зокрема в Шанхаї.

На десерт подають Тістечко у формі морської мушлі, тірамісу, а також асорті з фруктів та морозива.

До слова, зустріч лідерів США та Китаю відбулася сьогодні у Великому залі народних зборів у Пекіні та тривала майже дві години у закритому форматі.

Під час переговорів Дональд Трамп і Сі Цзіньпін заявили про намір розвивати стабільні та конструктивні відносини між країнами.

Разом із тим Пекін різко застеріг США щодо можливого загострення ситуації навколо Тайваню.

Нагадаємо, у червні на королівській вечері лідерів НАТО у Нідерландах, на якій був присутній Трамп, було таке меню.

Підсмажений тунець із мусом з амстердамських огірочків, філе телятини з соусом із лисичок, спаржа та картопля “помм паоло”.

Мариновані овочі, шніт-цибуля, вершки та хрумка смажена цибуля.

На десерт – шоколадний тарт із ніжною карамеллю та ванільним соусом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.