Російський безпілотник 14 травня атакував автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона.

РФ атакувала авто ООН у Херсоні: що відомо

Як повідомив голова Херсонської ОВА, порушуючи усі норми міжнародного права, росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона.

– Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ. Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим, – написав він у Telegram.

Волошин про особливості атаки Херсону

Зі свого боку речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про особливості російьскої атаки.

Він зауважив, що білий позашляховик місії ООН, маркований літерами UN, двічі атакували російські FPV-дрони.

– Спеціальний удар по міжнародних спостерігачах. Російські військові намагаються їх залякати, щоб вони не могли моніторити ситуацію на лінії фронту та поблизу неї, — зазначив Волошин.

Реакція Зеленського на атаку авто ООН у Херсоні

Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують.

За його словами, в машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації.

На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

