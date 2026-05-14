Двічі атакували російські FPV-дрони: під ударом опинилось авто ООН у Херсоні
- Російські FPV-дрони 14 травня двічі атакували марковане авто гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.
- Внаслідок удару пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ, але співробітники організації не постраждали.
- Володимир Зеленський заявив, що росіяни не могли не знати, яку машину атакують, адже авто було білим і маркованим літерами UN.
Російський безпілотник 14 травня атакував автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона.
РФ атакувала авто ООН у Херсоні: що відомо
Як повідомив голова Херсонської ОВА, порушуючи усі норми міжнародного права, росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона.
– Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ. Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим, – написав він у Telegram.
Волошин про особливості атаки Херсону
Зі свого боку речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про особливості російьскої атаки.
Він зауважив, що білий позашляховик місії ООН, маркований літерами UN, двічі атакували російські FPV-дрони.
– Спеціальний удар по міжнародних спостерігачах. Російські військові намагаються їх залякати, щоб вони не могли моніторити ситуацію на лінії фронту та поблизу неї, — зазначив Волошин.
Реакція Зеленського на атаку авто ООН у Херсоні
Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують.
За його словами, в машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації.
На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.